Пальмы-рекордсмены: в киевском ботсаду продолжается австралийское лето
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Во время вечерней экскурсии
Ежегодно в январе-феврале сотни людей посещают оранжереи университетского ботсада, чтобы собственными глазами увидеть цветы старейшей в Европе<<>>. >Растение, которому уже более 200 лет, выросло так, что удивило даже посла Австралии, недавно побывавшего на экскурсии в оранжерее. В естественных условиях пальмы Ливистона вырастают до 25 метров. Тянуться к солнцу дальше им не позволяют пассать — высокие деревья беспощадно ломают ветры, или они падают под собственным весом.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПАЛЬМЫ
У киевской пальмы таких неблагоприятных условий нет, хотя и условия оранжереи не назовешь для нее идеальными — обеспечить в помещении зимой тропики с 35 градусами по Цельсию нет возможности. А именно зимой у растений южного полушария лето. Однако, ливистоне хватает света и бережного ухода — в этом году она зацвела в 43-й раз. Об истории растения с любовью рассказывает кандидатка биологических наук, сотрудница ботсада Татьяна Коломиец. -botsadu-trivaye-avstralijske-lito-297fa86.jpg» alt=»Пальмы-рекордсмены: в киевском ботсаду продолжается австралийское лето» />
Чтобы увидеть кисточки пальмы надо подняться на галерею
Пальму привезли в Киев 1834 года на возах из ботсада Кременецкого лицея в Тернопольской области. После подавления польского восстания в Российской империи решили расформировать учебные заведения, которые распространяли дух полонизма, а вместо этого создать университет в Киеве, частью которого должен был стать ботанический сад. , которые пришлось разместить в Царском саду (ныне это место является частью Центрального парка культуры и отдыха). Аж в 1839 году начали обустраивать территорию позади университета Владимира Великого. По плану архитектора Лауфера построили оранжерейный комплекс, а также террасы, которые сохранились до наших дней.
Сочная зелень тропиков в ботсаду
В 20-м веке оранжереи ботсада сильно пострадали во время Первой и Второй мировых войн. Уникальные растения спасали сотрудники. Они утепляли тропические деревья всем, чем можно, прикрывали дыры в теплицах и поддерживали температуру — устанавливали бочки и жгли в них огонь, чтобы поддержать температуру. Нацисты вывезли часть коллекции, однако пальмам, которые уже были очень большие и «нетранспортабельные» — повезло.
В 1946-1949 годах для тропических и субтропических растений построили новый оранжерейный комплекс, расположив его вплотную к административным зданиям. Коллекцию начали активно пополнять и развивать. А уже в середине 1970-х годов серьезной проблемой стало то, что деревья постоянно «пробивали» стеклянный потолок — надстройки-фонарики не помогали, особенно над пальмой Ливистона. >
Климатрон вечером выглядит довольно мистически
Поэтому в 1977 году построили климатрон — на то время это было самое высокое (32 метра) сооружение такого типа в мире. И произошло чудо, через три года пальма впервые расцвела. И каждый год в январе-феврале собирает десятки, а то и сотни посетителей. Именно к этому растению прикован интерес многих мировых ученых. Во-первых, это самая старая в Европе австралийская пальма, во-вторых, она уже значительно выше, что растут в природе, и не знать насколько еще может вырасти, потому что уже «уперлась» листьями в потолок. >У лингвистоны в свое время была соперница в росте — австралийская Араукария Бидвилла. Дотянувшись до самого потолка она сломалась под тяжестью впервые созревавших шишек. Это тоже было трагедией для сотрудников, которые питали ее. Кстати, листья очень острые, ими даже можно раниться, а шишки этого хвойного дерева огромные и бывает весят до трех килограммов. Поэтому в парках, где они растут, иногда даже ставят таблички-предупреждения.
Участники вечерней экскурсии у ливистоны. Фото: группа «Хорошо, уехали!»
Чтобы удержать высокие деревья, используют специальные растяжки. Несколько лет назад ливистона наклонилась и просто оперлась на верхнюю галерею. Это как раз случилось во время цветения, так что ученые могли рассмотреть соцветия вблизи. Для спасательной кампании были привлечены киевские курсанты, которые помогли выровнять дерево. Сейчас попасть на верхнюю галерею, чтобы увидеть цветы можно только во время специальной экскурсии. Но тем, кто боится высоты, (30 метров вверх по лестнице вдоль стеклянной стены) и внизу есть полюбоваться.Растения в оранжерее расположены по географическому принципу. Побывав в Австралии, вы попадаете в Азию, Африку, Средиземноморье и Южную Америку. Ученые-экскурсоводы, влюбленные в свое дело, превращают эту экскурсию в невероятное путешествие по странам, обычаям и традициям. Ведь практически за каждым зеленым побегом история человеческой цивилизации — то, как использовала то или иное растение. -unbspkiyivskomu-botsadu-trivaye-avstralijske-lito-0d0c6da.jpg» alt=»Пальмы-рекордсмены: в киевском ботсаду продолжается австралийское лето» />
Стручки рожкового дерева
Есть в коллекции ботсада лавры и эвкалипты, а также рожковое дерево, которое в природе может разбрасывать крону на 10 метров. В оранжерее оно соседствует с другими растениями, поэтому значительно компактнее. Однако цветет и приносит плоды — коричневые стручки, напоминающие рожки (из мякоти которых в Египте делают сладости). Семена называются каратами и еще со времен Римской империи стали эталоном меры тяжести для драгоценностей. Дело в том, что семена практически все как один имеют вес 0, 2 грамма и чрезвычайно твердую оболочку, чтобы расколоть которую надо приложить усилия. Поэтому посетители могут увидеть 5 или 6 каратов в маленьком пакетике.
В ботсаду их бережно собирают. Каталог сада имени Фомина насчитывает около 1500 названий растений, проводится активный обмен более чем с 50 зарубежными странами и ботаническими заведениями Украины. Ежегодно лаборатория рассылает и получает около 2000 образцов семян. Это важно потому, что многие страны запрещают вывозить образцы растений. Так, например, Австралия уже более 20 лет очень тщательно оберегает свою флору и фауну. Поэтому ботсады или зоопарки могут пополнять свои коллекции только обмениваясь экземплярами из собственных коллекций.
В «обычной» юбее особый ствол
А есть такие, что практически вымерли в дикой природе, как слоновое дерево. Увидев его ствол, вы и без табличек угадаете название. Юбея чудесна «родом» из Чили. Ей более 150 лет, высота около 20 м. Ствол диаметром более метра очень похож на ногу гигантского слона. Пальмы уничтожали, чтобы добыть сладкий сок из ствола (аборигены изготавливали из него вино).
Попадая в джунгли оранжереи, в какой-то момент обращаешь внимание на тишину, царящую под стеклом. Хотя птиц и экзотических насекомых здесь и нет, однако, бывает, забегали белки. В летний период, когда в оранжереях открывали форточки для проветривания, белки пробирали у них и выедали урожаи фиников. Несколько лет не могли собрать семена. Сейчас такой забавной проблемы уже нет — в саду стало много ворон и котов, поэтому белок стало значительно меньше и они очень осторожны.
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Разновидность орхидеи
Орхидеи в оранжерее имеют приближенные к природным условия выращивания
Кстати, площадь университетского сада 22,5 гектара. Он в 6 раз меньше ботсада Гришко. В 2015 году коллекция тропических и субтропических растений в защищенном грунте получила статус научного объекта, который составляет Национальное достояние Украины. Чтобы попасть на экскурсию в оранжерее можно с проходной по улице Симона Петя. Также учёные всегда готовы провести отдельные экскурсии для школьников. Также есть экскурсионные бюро, организующие специальные вечерние путешествия.
Кстати, в честь легендарной пальмы Ливистона создатели проекта «Ищи» установили минифигурку на улице Назаровской 23, неподалеку от ботсада Фомина.
strong>Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»