«Пациент скорее мертв, чем жив». В Москве стартовал саммит ОДКБ
Эксперты считают, что путин организовал его в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Сегодня, 16 мая, в Москве начался саммит стран-участниц Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). В Кремле встретились президенты России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Детали и комментарии: На саммите выступил Владимир Путин. В основном он говорил о «лабораториях США в Украине, якобы разрабатывающих биологическое оружие», а также о «разгуле нацизма». По его словам, НАТО используется как внешнеполитический инструмент США. «У России нет проблем по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, однако на расширение альянса на территории этих стран будет «ответная реакция», — подчеркнул кровавый диктатор, отмечает apostrophe.ua.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите, что Россия не должна сама бороться с расширением НАТО. Для этого должны сплотиться и объединить все страны ОДКБ. «Без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть. Если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских санкций, Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО наедине», — подчеркнул самоназванный президент Беларуси, пишет news.obozrevatel.com.
По словам генсека ОДКБ Станислава Зася, президент России на встрече говорил о войне против Украины, в то же время об использовании сил ОДКБ против Киева вроде бы речь не шла. «Путин подробно проинформировал коллег из ОДКБ о ходе спецоперации в Украине, вопрос использования сил ОДКБ в Украине на саммите не ставился», — рассказал он, пишет УП со ссылкой на РИА Новости.
читайте также: «Как в фильме ужасов». Война в Украине стала адом для российских оккупантов
А вот премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал членов ОДКБ из-за конфликта с Азербайджаном в 2020 году. Мол, Ереван призвал ОДКБ не продавать оружие Баку, но просьбу проигнорировали. В то же время политик призвал к синхронизации действий. «По голосованиям стран-членов нашей организации, часто наши голосования не очень синхронны. Но это не новый вопрос. Это долгое время сопровождает нашу организацию», — пожаловался Пашинян, пишет УНИАН.
«Путин встретился с пятью своими ближайшими союзниками. Лишь один из них поддержал его в вопросе Украины. В позолоченном зале Кремля Путин проводил саммит Организации Договора о коллективной безопасности, который является ответом России на НАТО. Альянс шести постсоветских государств отмечал 30-летнюю годовщину Но, что должно было стать праздничной встречей, быстро превратилось в демонстрацию изоляции Путина даже среди соседей России. расколот и не поддерживает Россию и Беларусь. А Путин, вздувшись, сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает для России и ОДКБ угрозы. отреагировала в Facebook эксперт Агия Загребельская.
«Сегодня Путин решил созвать заседание ОДКБ. «Пациент» скорее мертв, чем жив, но Путину это очень нужно. Чем ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Показать ОДКБ вряд ли кто-то готов воевать за Путина Казахстан и Беларусь Путин мечтает «съесть» в единое союзное государство, желательно к 100-летию СССР в декабре этого года.В Армении, Киргизии и Таджикистана хватает своих проблем. Поэтому и встреча ОДКБ это о желании показать, что Россия не одна в борьбе, как они говорят, с Украиной и Западом, но это им не поможет: Россия и ОДКБ становятся слабее, а Украина и НАТО – сильнее. расширение Альянса и оно не остановится на Финляндии и Швеции, нужно готовить в Брюсселе флагштоки еще для многих флагов, но, прежде всего, для украинского», — написал в Facebook бывший министр иностранных дел Павел Климкин.