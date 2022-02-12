Оттенки красного и «лягушонка»: в Киеве продолжается выставка фиалок
Выставка фиалок в Природночьем музее
В Национальном научно-естественном музее продолжается первая масштабная выставка сенполий и стрептокарпусе , среди стеллажей с экспонатами сейчас изобилуют цветы — продолжается выставка «День влюбленных в фиалки» от клуба «Студия фиалки».
«Растения для выставки подготовили лучшие коллекционеры, которые не только знают все о фиалках, а с душой и любовью выращивают цветы, которые дарят приятное настроение и украшают обычную жизнь», — отмечают организаторы.
Выставка фиалок в Природночьем музее
Выставка фиалок в Природночьем музее
Выставка фиалок в Естественному музею
Выставка фиалок в Природночьем музее
Выставка фиалок в Естественному музею
На выставке представят свои коллекции украинские селекционеры:
- Наталья Козак (селекция сенполий — стандартов, мини, трейлеров, серия НК-)
- Дмитрий Денисенко (селекция сенполий — стандартов, серия Dn-)
- Дмитрий Демченко (селекция стрептокарпусов, серия Dem-).
Накануне Дня Валентина в глаза бросаются цветы всех оттенков красного цвета: от нежно-розового до насыщенно бордового.
Поражают и названия. Как, например, аккуратная розетка покрыта белым цветом с салатовой окантовкой лепестков — «Лягушонок» от Татьяны Шевченко. Дмитрий Демченко представил свою новинку на этот год «Файна краля». trivaye-vistavka-fialok-fbd9422.jpg» alt=»Оттенки красного и «лягушонка»: в Киеве продолжается выставка фиалок» />
«Файна краля» селекции Дмитрия Демченко
«Лягушонок» из коллекции Татьяны Шевченко
Интересно, что немало киевлян, увлекающихся выращиванием фиалок, когда попадают на выставку, то в первую очередь идут к ним. списком растений, которые хотят приобрести. А уже потом рассматривают и любуются всем остальные, часто заглядывая в бумажник и прицениваясь, можно ли себе позволить еще что-то. Кстати, пророщенные «детки» стоят от 60 до 150 гривен. Взрослый цветок у цвета можно приобрести за 450 гривен, если это не новый сорт, потому что новинки у селекционеров обычно только в «выставочном варианте» и с объявленной стоимостью — «бесценна».
Когда: 10-13 февраля, 11:00 к 18:00 (вход до 17:30)
Где: Национальный научно-естественный музей (Археологический музей) 1 этаж, ул . Б.Хмельницкого 15
Вход свободный
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»