Оттенки красного и «лягушонка»: в Киеве продолжается выставка фиалок

magictr | 12.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Оттенки красного &&nb& ;лягушонок»: в Киеве проходит выставка фиалок

Выставка фиалок в Природночьем музее

В Национальном научно-естественном музее продолжается первая масштабная выставка сенполий и стрептокарпусе , среди стеллажей с экспонатами сейчас изобилуют цветы — продолжается выставка «День влюбленных в фиалки» от клуба «Студия фиалки».

«Растения для выставки подготовили лучшие коллекционеры, которые не только знают все о фиалках, а с душой и любовью выращивают цветы, которые дарят приятное настроение и украшают обычную жизнь», — отмечают организаторы.

Выставка фиалок в Природночьем музее

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Выставка фиалок в Природночьем музее

Оттенки красного и «лягушка»: в Киеве продолжается выставка фиалок

Выставка фиалок в Естественному музею

Оттенки красного и « : в Киеве проходит выставка фиалок

Выставка фиалок в Природночьем музее

Оттенки красного и «лягушка»: в Киеве продолжается выставка фиалок

Выставка фиалок в Естественному музею

На выставке представят свои коллекции украинские селекционеры:

  • Наталья Козак (селекция сенполий — стандартов, мини, трейлеров, серия НК-)
  • Дмитрий Денисенко (селекция сенполий — стандартов, серия Dn-)
  • Дмитрий Демченко (селекция стрептокарпусов, серия Dem-).

Накануне Дня Валентина в глаза бросаются цветы всех оттенков красного цвета: от нежно-розового до насыщенно бордового.

Поражают и названия. Как, например, аккуратная розетка покрыта белым цветом с салатовой окантовкой лепестков — «Лягушонок» от Татьяны Шевченко. Дмитрий Демченко представил свою новинку на этот год «Файна краля». trivaye-vistavka-fialok-fbd9422.jpg» alt=»Оттенки красного и «лягушонка»: в Киеве продолжается выставка фиалок» />

«Файна краля» селекции Дмитрия Демченко

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«Лягушонок» из коллекции Татьяны Шевченко

Интересно, что немало киевлян, увлекающихся выращиванием фиалок, когда попадают на выставку, то в первую очередь идут к ним. списком растений, которые хотят приобрести. А уже потом рассматривают и любуются всем остальные, часто заглядывая в бумажник и прицениваясь, можно ли себе позволить еще что-то. Кстати, пророщенные «детки» стоят от 60 до 150 гривен. Взрослый цветок у цвета можно приобрести за 450 гривен, если это не новый сорт, потому что новинки у селекционеров обычно только в «выставочном варианте» и с объявленной стоимостью — «бесценна».

Когда: 10-13 февраля, 11:00 к 18:00 (вход до 17:30)

Где: Национальный научно-естественный музей (Археологический музей) 1 этаж, ул . Б.Хмельницкого 15

Вход свободный

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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