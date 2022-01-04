Отомстил за свою мать: в Киеве молодой человек ударил ножом знакомого

magictr | 04.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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В Киеве молодой человек ударил ножом знакомого. Фото: Борис Корпусенко

За совершенное киевлянину грозит до восьми лет тюрьмы.

В полицию поступило сообщение от врачей о том, что в квартире на проспекте Мира они обнаружили мужчину с ножевым ранением. На место происшествия срочно прибыли следователи и выяснили, что потерпевшего ударил ножом знакомый.

По словам, начальника следственного отдела Днепровского управления полиции Павла Шаламова, подозреваемого задержали из-за некоторого время по месту его проживания. Им оказался 25-летний киевлянин. Свои действия он объяснил тем, что хотел отомстить знакомому, который якобы когда-то ударил его маму. matir-unbspkiyevi-molodik-vdariv-nozhem-znajomogo-fe9dc23.jpg» alt=»Омстил за свою мать: в Киеве молодой человек ударил ножом знакомого» />

Нарушителем оказался 25-летний киевлян Медики диагностировали у 43-летнего мужчины проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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