Отомстил за свою мать: в Киеве молодой человек ударил ножом знакомого
В Киеве молодой человек ударил ножом знакомого. Фото: Борис Корпусенко
За совершенное киевлянину грозит до восьми лет тюрьмы.
В полицию поступило сообщение от врачей о том, что в квартире на проспекте Мира они обнаружили мужчину с ножевым ранением. На место происшествия срочно прибыли следователи и выяснили, что потерпевшего ударил ножом знакомый.
По словам, начальника следственного отдела Днепровского управления полиции Павла Шаламова, подозреваемого задержали из-за некоторого время по месту его проживания. Им оказался 25-летний киевлянин. Свои действия он объяснил тем, что хотел отомстить знакомому, который якобы когда-то ударил его маму. matir-unbspkiyevi-molodik-vdariv-nozhem-znajomogo-fe9dc23.jpg» alt=»Омстил за свою мать: в Киеве молодой человек ударил ножом знакомого» />
Нарушителем оказался 25-летний киевлян Медики диагностировали у 43-летнего мужчины проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов. В настоящее время он находится под наблюдением врачей. За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»