Отныне Радио Киев осуществляет спутниковое вещание

magictr | 07.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Теперь Радио Киев производит спутниковое вещание

Ищите Радио Киев по следующим параметрам:

Меню вашего спутникового устройства в разделе «Радио».

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Спутниковый ретранслятор — «ASTRA 4A»;

Транспондер В30;

Орбитальная позиция — 4,8˚ восточной долготы;

Частота приема — 12 284 МГц;

Символьная скорость — 27500 Мсимв/с;

Коэффициент коррекции ошибок (FЭС) –3/4;

Поляризация— вертикальная (V) ;

Формат вещания— MPEG-2, DVB–S.

Напомним, во время войны украинцев просят быть очень внимательными к источникам информации. В сети гуляет много фейков и ложной информации, направленной на деморализацию украинцев, борющихся с российскими оккупантами.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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