Отныне Радио Киев осуществляет спутниковое вещание
07.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Ищите Радио Киев по следующим параметрам:
Меню вашего спутникового устройства в разделе «Радио».
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Спутниковый ретранслятор — «ASTRA 4A»;
Транспондер В30;
Орбитальная позиция — 4,8˚ восточной долготы;
Частота приема — 12 284 МГц;
Символьная скорость — 27500 Мсимв/с;
Коэффициент коррекции ошибок (FЭС) –3/4;
Поляризация— вертикальная (V) ;
Формат вещания— MPEG-2, DVB–S.
Напомним, во время войны украинцев просят быть очень внимательными к источникам информации. В сети гуляет много фейков и ложной информации, направленной на деморализацию украинцев, борющихся с российскими оккупантами.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»