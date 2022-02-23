Отныне киевляне будут знать, как и за что их депутат голосует в постоянных комиссиях
Заседание ПК цифровой трансформации. Фото: Киевсовет
В Киевсовете протестировали электронную систему голосования депутатов, которая будет показывать поименные результаты.
На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг протестировали электронную систему голосования депутатов на постоянных комиссиях с возможностью в дальнейшем отражать поименные результаты.
Использование электронной системы обеспечит повышение уровня прозрачности и открытости деятельности Киевского городского совета.
«Система разработана с целью оптимизации процедуры голосования — перевод ее в электронный формат для того, чтобы депутаты имели возможность отдать голос в соответствии с актуальным последним вопросом. И сразу ознакомиться с результатами голосования по истечении отведенного времени»,— отметила депутат Киевского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам цифровой трансформации и административных услуг Ксения Семенова.
Также ввод электронной системы во время заседаний постоянных комиссий позволит минимизировать использование бумаги, поскольку все необходимые материалы в настоящее время содержатся в новой системе.
Напомним, депутат Киевсовета, заместитель председателя комиссии цифровой трансформации Ксения Семенова в интервью «Вечернему Киеву» рассказала о том, каким будет новое Положение об Общественном бюджете.
Ксения Семенова работает в составе рабочей группы по наработке предложений к этому важному документу. В интервью депутат, в частности, рассказала о возможных нововведениях, которые появятся в новом документе и о своей работе в профильной комиссии.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»< /p>