Открыто перешел на сторону врага. ДБР возбудило уголовное производство в отношении нардепа-изменника Ковалева
«Слуги народа» просят парламент лишить его мандата.
Событие: Государственное бюро расследований (ДБР) возбудило уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность.
Детали и комментарии: Оперативники Бюро установили, что он сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные Ковалеву предприятия поставляют пищевую продукцию в Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы с оккупированного полуострова. «Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольному ему санаторию, расположенному в городе Голая Пристань Херсонской области. Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия на Херсонщине надолго «, — говорится в сообщении ДБР. По данным Бюро, еще в апреле текущего года генпрокурор возбудил в отношении Ковалева уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Расследование продолжается. Алексею Ковалеву может грозить лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы, а также — конфискация имущества.
Напомним, Алексей Ковалев был избран в парламент по 186 избирательному округу в Херсонской области. В конце 2021 года нардеп стал владельцем «4 канала», но этот актив он задекларировал как «подарок родителей». В апреле стало известно, что Ковалев добровольно находится на временно захваченной территории области и общается с российскими военными. Тогда политик заявил, что якобы занимается Херсонщиной гуманитарной помощью, и, мол, у него там есть бизнес, который нужно защищать от мародерства. «Слуги народа» исключила Ковалева из своей фракции и обратились в генпрокурор и СБУ с призывом возбудить в отношении него уголовное дело.
«Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после «совещания» в Херсоне с заместителем председателя кремлевской администрации кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он изменил украинскому народу, изменил своим избирателям, изменил Украине», — говорится в заявлении «Слуги народа». Политсила уже обратилась в ВРУ с призывом лишить Ковалева мандата в соответствии с действующим законодательством и как можно скорее передать его дело в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества. «Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу составить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно — нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону, после приговора суда», — заметила в своем заявлении «Слуга народа».
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«Предателей в украинских рядах, к сожалению, немало. С 2014 года и по сегодняшний день проявляются. Предатели — это откровенные враги. С ними следует нещадно бороться, как и с русско-фашистскими оккупантами. Вот чего хотелось бы — это услышать слова извинения Не от предателя Изменник Ковалев считает, что «поймал Бога за бороду», и облизывает оккупантскую власть. Хочется услышать слова извинения от тех, кто рекомендовал Алексея Ковалева в депутаты Верховной Рады. был самородок, который благодаря политической позиции попал в политику!Кто-то его туда рекомендовал.Считаю, что у этих людей должно стать моральных сил извиниться за этот «выбор», — отреагировал в Facebook глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний.
Кстати, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ДБР открыло почти 480 уголовных производств по государственной измене и коллаборационной деятельности, сообщила в эфире телемарафона советница по коммуникациям Бюро Т етяна Сапьян. По ее словам, вручено более 100 подозрений, четыре обвинительных акта сейчас направлены в суд, и уже есть первые приговоры.