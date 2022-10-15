Отечественная спецслужба идентифицировала 30 новых коллаборантов на оккупированной Луганской области
Гаага допустила экстрадицию Украиной подозреваемых в военных преступлениях россиян.
Событие: СБУ идентифицировало еще 30 новых коллаборантов, вступивших в оккупационные органы «МВД» и «генпрокуратуры» рф в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Детали и комментарии:В частности, сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого «следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР». Он причастен к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины.
«Установлено, что «чиновник» вместе с подчиненными врывались в жилища местных жителей под предлогом сфабрикованных «уголовных дел». Свои   ;действия сопровождали насилием и угрозами убийства. Такие меры применяли даже к людям с инвалидностью», – отмечают в отечественной спецслужбе.
Злоумышленнику сообщили заочно о подозрении в коллаборационной деятельности и нарушении неприкосновенности жилья, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения. Ему светит от 12 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Кроме того, идентифицированы враждебные приспешники, которые вступили в ряды так называемых «райотделов мвд лнр» в Старобельском и Сватовском районах. Злоумышленники способствуют оккупационному режиму подавления сопротивления среди украинских патриотов. К пострадавшим применяется психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления их имущества. СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень «связей» коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности.
читайте также: ВСУ отразили 9 атак и поразили 24 района сосредоточения врага, — Тем временем, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан предположил, что Украина сможет экстрадировать , если судебный процесс не может состояться в Украине по юридическим причинам. Об этом сообщает издание BILD.
«Юридически это не помеха для нашей юрисдикции», – сказал Хан на пресс-конференции. В случае необходимости, по его словам, и если «есть причина, по которой эти процессы не могут происходить в Украине. Я уверен, что сотрудничество с Украиной будет», – заявил он.
Напомним, ранее Карим Хан подчеркивал, что статус обвиняемого ни срок давности не придают иммунитету от преступлений против человечества, если они будут доказаны.