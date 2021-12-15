Отчет мэра Виталия Кличко о том, что было сделано в столице в 2021 году
Мэр столицы Виталий Кличко
Сегодня, 15 декабря , в Колонном зале КГГА состоится отчет Киевского городского головы Виталия Кличко о том, что было сделано в столице в 2021 году и о планах на следующий год.
Доходы бюджета столицы, по сравнению с 2020 годом, свыше 7 миллиардов гривен. Даже, в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«В целом в этом году мы получили почти 65 миллиардов гривен поступлений в бюджет. И выровнялись с докризисным 2019 годом. Наибольшее финансирование получила сфера образования — более 26 миллиардов гривен. На отрасль здравоохранения направили почти 7 миллиардов гривен. Это при том, напомню, что медучреждения, по реформе, теперь финансирует государство, — сказал мэр. — А сфера социальной защиты столицы в этом году получила 5,2 миллиарда гривен. Из них 3,4 миллиарда — средства, которые направили на финансирование городской программы „Забота. Навстречу киевлянам»,— подчеркнул Кличко.
Он отметил, что почти два года мир живет в новой реальности— в условиях пандемии и кризиса, который она вызвала. И, конечно, эта ситуация второй год подряд отражается на жизни города.
Как и в прошлом году, столичная власть направляла немалые ресурсы на медицину и другие критически важные отрасли. Чтобы удержать ситуацию, сохранить здоровье и жизнь киевлян. А также — в поддержку малого и среднего бизнеса.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»