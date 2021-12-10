От земельных аукционов и экспертной денежной оценки Киев получит 43 миллиона гривен
Продажа земли — солидный источник наполнения бюджета. Коллаж: Из открытых источников.
Средства будут направлены на модернизацию инфраструктурных объектов столицы. Такие решения приняли городские депутаты на сессии Киевсовета.
В бюджет города поступит почти 43 млн грн от продажи на земельных торгах земельных участков (или права аренды на них), а также от проведения экспертной денежной оценки земельных участков, подлежащих продаже.
Такие решения приняли городские депутаты на внеочередном пленарном заседании сессии Киевсовета.
Полученные финансовые поступления в следующем году усилят экономические показатели города и будут направлены на обновление ключевых инфраструктурных объектов.
« Благодаря открытому рынку земельных отношений Киевсоветом рассматривается значительно большее количество проектов решений по проведению аукционов и экспертной денежной оценки. Поступления в размере 42,7 млн грн позволят в следующем году иметь более прочную основу для финансирования модернизации городских пространств», — отметил депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев. /strong>
Напомним, в начале этого года в Киеве запустили открытый рынок земли. Участки, которые есть в собственности города, продают через аукционы. В городе убеждают — это или не единственный правильный шаг, чтобы прозрачно и быстро наполнить городскую казну. Открытый рынок земли помог привлечь в бюджет Киева 350 миллионов гривен.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»