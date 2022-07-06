От военнообязанных не потребуют разрешений на передвижение, — Залужный
Генштаб упразднил действие скандального Порядка.
Событие: Сегодня, 6 июля, состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ. На нем, среди прочего, было отменено решение о получении военнообязанных разрешений в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для выезда за пределы областей, сообщил в Facebook Главнокомандующий Валерий Залужный.
< strong>Детали и комментарии: Он объяснил, что изначально этот документ касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. «Несмотря на это, его появление в сети повлекло многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку», — заметил Валерий Залужный. По его словам, обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Ведь существующая законодательная база не учитывает реальных реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов.
Напомним, 5 июля Генштаб ВСУ обнародовал приказ об утверждении Порядка предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки на выезд за пределы области, где зарегистрированы такие лица. Согласно указанному документу, призывникам, военнообязанным и резервистам с момента объявления мобилизации и военное время для выезда за пределы места их проживания (соответствующей области Украины) необходимо получить разрешение ТЦК и СП, в котором такое лицо состоит на военном учете. Представитель Главного управления персонала Генштаба полковник Александр Хлысь в эфире национального телемарафона пояснил, что «в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса». Офицер также напомнил, что соответствующие нормы в законодательстве Украины действуют давно.
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Приказ Генштаба вызвал шквал негодования в обществе. Омбудсмен Дмитрий Лугинец рассказал в Facebook об отсутствии в нем четкой регламентации по границам региона, для выезда за пределы которого требуется такое разрешение, и цели такого выезда. «Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда выезд для военнообязанного является насущным и не требует промедлений (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т.п.). Также разработчиками не учтена способность ТЦК и СП (которые и до полномасштабной агрессии имели возможность принимать» посетителей раз в неделю) на обработку обращений желающих получить соответствующие разрешения», — заметил он.
Между тем группа нардепов зарегистрировала в Раде законопроект о «беспрепятственном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате», написал в Facebook «слуга народа» Дмитрий Черный. По его словам, идея проста — убрать «мертвую» и потенциально коррупционную норму о получении соответствующих разрешений по законодательству, датированному еще 1992 годом.