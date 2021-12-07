От Вагнера к джазу: что подготовила в декабре киевская филармония
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Фото: Национальная филармония
В этом месяце меломанов ждет немало приятных вечеров. Кроме известной классики Вагнера, Моцарта, Баха, Бетховена, в Колонном зале презентуют произведения «Паганини контрабасистов» Джованни Боттезини, а также начнут цикл «Киевская музыка. ХХ-ХХІ век» творчеством Бориса Лятошинского. В праздничной зимней программе — «Рождество в стиле JAZZ», концерт, на котором 2020-й будут провожать «Прощальной симфонией» Гайдна, и новогодняя феерия Штрауса.
8 декабря Рихард Вагнер, Национальный духовой оркестр
Оркестр Вагнера отличается от традиционного оперного оркестра именно увеличением и расширением группы медных духовых инструментов. Если в классическом оркестре сидит один-два валторнистов — в оркестре Вагнера их должно быть четверо. Наибольший состав духовых в тетралогии «Перстень Нибелунга»: здесь композитор вводит квартет туб, специально сконструированных (так называемых «вагнеровских туб»), басовую трубу, контрабасовый тромбон и восемь (!) валторн. Но на самом деле оркестр Вагнера уникален тем, что даже в самых оглушительных fortissimo он звучит бархатисто мягко.
В исполнении Национального духового оркестра Украины (дирижер Михаил Мороз) прозвучат отрывки из опер «Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Гибель богов», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Риенцы», «Тангейзер».
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10 декабря Моцарт, Дебюсси, Стравинский, симфонический оркестр НФУ
При поддержке Благотворительного фонда VERE MUSIC FUND, академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины под руководством Антония Кедровского представит музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Клода Дебюсси, Игоря. Солисткой выступит скрипачка Варвара Васильева. В ее исполнении будет звучать последний и наиболее известный Пятый скрипичный концерт Моцарта.
Программа вечера интересно соединит произведения позднего периода Моцарта, который является одним из венских классиков, и раннего этапа творчества двух модернистов — Дебюсси и Стравинского. Да, будет звучать и «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси. Премьера этой небольшой симфонической поэмы состоялась в 1894 году в Париже, первые слушатели были совершенно очарованы музыкой. В 1912 году на музыке этого произведения в парижском театре Шатле осуществил постановку одноактного балета знаменитый танцовщик и хореограф, который был и исполнителем главной роли, Вацлав Нежинский.
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11 Бах, Бетховен, Брукнер. Киевский камерный оркестр
Киевский камерный оркестр под руководством главной дирижерши Натальи Пономарчук исполнит музыку Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и Антона Брукнера. Прозвучающие произведения представят определенную ретроспективу развития формы фуги.
Напомним, фуга от лат. fuga, значит «бег» или «быстрое течение». Это — полифоническая форма, в основе которой есть развитие одной или нескольких тем. Фуги писали композиторы разных эпох. Так, цикл Иоганна Себастьяна Баха «Искусство фуги» стал результатом его поисков и исследований, которые продолжались на протяжении всей жизни, а также вершиной развития фуги. Бетховен, опираясь на достижения Баха, продолжил «жизнь» фуги. В частности, в последние годы собственной жизни создал «Большую фугу», ставшую заключительной частью Тринадцатого квартета Бетховена. Но финал этого квартета был изменен по совету издателя. Поэтому, в 1827-м «Большая фуга» опубликована как отдельное произведение. Струнным квинтетом 1879-го Брукнер продолжил «дело» Бетховена. Современный британский композитор Роберт Симпсон назвал этот квинтет «одним из самых глубоких камерных произведений со времен Бетховена».
Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» под руководством Наталии Стець представит музыку композитора-классика эпохи романтизма Джованни Боттезини. Его называли «Паганини контрабасистов». Боттезини был и солистом-виртуозом, и дирижером. Он успешно совмещал эти две исполнительские деятельности. Критики, слышавшие его игру, отмечали техническое совершенство Боттезини как исполнителя, а еще то, что ему удалось найти новые средства музыкальной выразительности на контрабасе.
В этот вечер одним из солистов выступит контрабасист Назарий Стець. По его словам, этот итальянский композитор и дирижер написал для контрабаса столько же, сколько Листья – для фортепиано, Холигер – для гобоя, Паганини – для скрипки. Музыкант исполнит несколько его произведений, в том числе и Второй контрабасный концерт. Вместе с Назарием солистами также будут скрипачка Богдана Пивненко и кларнетист Дмитрий Фонарюк.
18 декабря «Киевская музыка. ХХ-ХХІ век». Антоний Барышевский (фортепиано)
Пианист Антоний Барышевский представит первый концерт из авторского проекта «Киевская музыка», исследующего музыкальную топографию нашего города за последние 100 лет. В рамках этого цикла услышим произведения Валентина Сильвестрова, Виталия Годзяцкого, Владимира Загорцева, Святослава Лунева, Алексея Шмурака — людей, имена которых неразрывно связаны с Киевом.
Откроет цикл музыка Бориса Лятошинского — одного из основателей модернизма в украинской музыке. Именно Лятошинский дал толчок к появлению новой композиторской школы. Его учащиеся сформируют в 1960-х группу «Киевский авангард», поэтому известно, что этот проект начнется именно с его музыки. Программа объединит произведения 1920-х годов — «Траурную прелюдию», экспрессионистический цикл «Отражение» и пьесы, написанные в 1940-е в эвакуации — Прелюдии ор. 38, ор. 44— и масштабный Украинский квинтет, в котором, в частности, разрабатывается материал ранней «Траурной прелюдии».
В следующих концертах цикла прозвучит авангардная музыка Владимира Загорцева, Виталия Годзяцкого, постмодернизм Валентина Сильвестрова, ретроспектива творческих поисков Святослава Лунева и премьерное киевское исполнение произведения Алексея Шмурака. Участие принимает «Моцарт-квартет» в составе — Ольга Шелешкова (скрипка), Павел Хмара (скрипка), Андрей Макий (альт), Сергей Казаков (виолончель).
Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
20 декабря Брасс и струнные. Ансамбль классической музыки им. Б.Лятошинского, ансамбль «Киев-Brass»
Камерный ансамбль «Киев-BRASS» и Ансамбль классической музыки имени Бориса Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины под руководством Богдана Плиша представят проект «Brass and string». В этот вечер, в частности, будет звучать популярные произведения Томазо Альбинони и Астора Пьяццоллы, а также музыка Альфреда Шнитке и не только. Солистом выступит трубач Андрей Илькив, который является лидером «Киев-Brass». -unbspgrudni-kiyivska-filarmonija-e04e106.jpg» alt=»От Вагнера до джаза: что подготовила у грудные киевская филармония» />
>21 декабря Вселенная Богодара Которовича. Ансамбль «Киевские солисты»
Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты» под руководством Игоря Пучкова представят проект с названием «Вселенная Богодара Которовича», посвященный 80-летию со дня рождения Маэстро, режиссер — Елена Савчук. Будет звучать музыка от эпохи барокко и до современности. В частности, можно будет услышать произведения скрипачей-виртуозов Никколо Паганини, Генрика Венявского и Пабло Сарасате.
22 декабря Дворжак, Брух, Алмаши. Национальный симфонический оркестр Украины
Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины под руководством Виктора Плоскины представит музыку Антонина Дворжака, Макса Бруха и современного украинского композитора Золтана Алмаши. Солистами будут альтист Александр Погорелов и кларнетист Юрий Набитович. В их исполнении будет звучать Концерт для кларнета и альта с оркестром Макса Бруха.
Но особое внимание обращаем на произведение Золтана Алмаши, который откроет программу этого вечера. Композитор отметил, что создал его для конкурса увертюр.
«У меня была задача не написать еще одного „Тараса Бульбу“ или чего-то официозного и номенклатурного. Написал что-то вполне оригинальное, но, конечно, что это не является „праздничной украинской увертюрой“. Произведение на девять минут, с активным развитием, контрастами, громким завершением. Тем не менее, я сознательно избегаю жанровых определений. Это просто пьеса для большого симфонического оркестра под названием «Настанет день…»», — прокомментировал композитор.
25 декабря «Рождество в стиле JAZZ»
Биг-Бенд Национального академического духового оркестра Украины представит проект «Рождество в стиле JAZZ». Солисткой выступит непревзойденная певица, суперфиналистка телешоу «Голос страны» Марта Адамчук. Напомним, что этот Биг-бэнд — специально созданная формация Национального академического духового оркестра Украины, так называемый оркестр в оркестре, для исполнения именно джазовой музыки.
В дуэте с украинской пианисткой Екатериной Дядюрой выступит македонский пианист Симон Трпческий. Критики отмечают его безупречную технику и тонкое ощущение тех произведений, которые он исполняет.
Звучать музыка Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига и Петра Чайковского, написанные для фортепианного дуэта или произведения, для которых созданы транскрипты. /p>
29 декабря Й. Гайдн. «Прощальная» симфония. Киевский камерный оркестр
Традиционный предновогодний концерт представит Киевский камерный оркестр под руководством его главной дирижерши Натальи Пономарчук. Солистами будут японские музыканты — контрабасист Сэм Окава и скрипач Иссей Курихара. В концерте прозвучат произведения Никколо Паганини, Джованни Боттезини, Джоаккино Россини и Йозефа Гайдна. В частности, знаменитая гайдневская симфония, более известная под названием «Прощальная», завершит концерт.
В ее финале музыканты зажигают свечи, прикрепленные на их пюпитрах, после чего друг за другом прекращают играть, гасят свечи и покидают сцену. Симфонию доигрывают только два скрипача, которые после завершения музыки идут вслед за другими. Выполнение этой симфонии станет своеобразным символом прощания с истекающим годом. -kiyivska-filarmonija-af55b4c.jpg» alt=»От Вагнера до джаза: что подготовила у грудные киевская филармония» />
30 Декабрь Новогодняя феерия Штрауса. Национальный президентский оркестр
Национальный президентский оркестр под руководством Анатолия Молотая представит праздничную программу с названием «Новогодняя феерия Штрауса». Солистами выступят певцы Валентина Матюшенко, Анатолий Юрченко, Сергей Гурец. Настроиться на новогодние праздники поможет музыка короля венского вальса. В программе — произведения из оперет «Летучая мышь», «Цыганский барон», вальсы, польки и т.д.
Начало концертов: в 19:00
Стоимость билетов: 80-500 грн., на онлайн-концерты: 50 грн.
Адрес Национальной филармонии: Владимирский спуск, 2
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»