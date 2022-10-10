От терактов рашистов пострадал визовый отдел посольства Германии, а одна из ракет взорвалась вблизи посольства Румынии.
Из-за ракетных ударов по Киеву пострадало и здание Консультативной миссии Европейского Союза
Фото из Telegram-канала Владимира Зеленского. A A+ A++
Событие: В понедельник, 10 октября, в Киеве недалеко от посольства Румынии взорвалась российская ракета, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
Детали и комментарии:Глава ведомства подчеркнул, что решительно осуждает ракетные удары страны-агрессора по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах. Министр добавил, что это вопиющее нарушение международного гуманитарного права и привело к гибели людей. «Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности несмотря на то, что один удар — всего в 850 метрах от его штаба», — написал министр в Twitter.
Кроме того, в результате массированного удара российских оккупантов по Киеву пострадал визовый отдел посольства Германии. Об этом сообщает Bild. «Сегодня россияне обстреляли здание, где находится визовый отдел посольства Германии в Киеве», — написал экспредседатель фонда Белля в Киеве Сергей Честный в Twitter. Также он обратился к канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок с призывом предоставить Украине танки. «Возможно, несколько Леопардов можно отправить проверить ситуацию на месте?» Как написала в Twitter госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, она с сотнями киевлян находилась в укрытии. «Меня поражает царящий здесь спокойствие, пока россия обстреливает детские площадки в центре Киева», — подчеркнула дипломат.
Из-за ракетных ударов по Киеву пострадало и здание Консультативной миссии Европейского Союза, расположенной на Владимирском спуске недалеко от пешеходного стеклянного моста, возле которого упала российская ракета. Об этом сообщает «Европейская правда». «После российских ракетных и беспилотных обстрелов центра Киева сегодня утром главный штаб Консультативной миссии Европейского Союза получил определенные повреждения», — сообщили в миссии. В КМЕС не стали детализировать нанесенные здания повреждения, ссылаясь на соображения безопасности.
В то же время американское посольство призвало граждан США покинуть Украину, а работники посольства не планируют эвакуироваться из Киева после массированной ракетной атаки РФ на Украину, в частности столицу. Об этом сообщил НВ спикер диппредставительства Дэн Лангенкемп. «Посольство открыто, и мы продолжаем работать. Мы здесь, чтобы поддержать Украину», — сказал он.
Раньше госпожа США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что сотрудники диппредставительства не пострадали в результате ракетных ударов РФ по Киеву. «Наша команда посольства США в Киеве в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине». ; написала Бринк в Twitter
читайте также: Россияне от имени премьера Шмыгаля пытались спровоцировать гендиректора Baykar
  ;