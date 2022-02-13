От Тараса Шевченко до Анатолия Криволапа: в столице показывают ночные пейзажи Украины
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Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
К 100-летию Киевской картинной галереи подготовили межмузейный выставочный проект Анатолия Криволапа «Ночь…Отпечаток времени».
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины ХIX, XX и XXI веков. В выставочных залах можно увидеть работы Анатолия Криволапа, Архипа Куинджи, Тараса Шевченко, Григория Светлицкого и Николая Глущенко.
Юрий Вакуленко, Анатолий Криволап и Юрий Комельков. Фото автора
«Мы представляем лучшие образцы украинского пейзажа, посвященного нашей волшебной ночи,— отметил гэнеральный директор музея „Киевская картинная галерея“ Юрий Вакуленко.— В экспозицию вошли произведения из нашего фонда, а также собраний Национального художественного музея Украины, Национального музея Тараса Шевченко, частных коллекций Игоря Воронова, Эдуарда Дымшица и Юрия Комелькова».
Ночной пейзаж несложный для воплощения, так много художников к нему обращались. -pejzazhi-ukrayini-73d3511.jpg» alt=»От Тараса Шевченко до Анатолия Криволапа: в столице показывают ночные пейзажи Украины» />
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора alt=»От Тараса Шевченко до Анатолия Криволапа: в столице показывают ночные пейзажи Украины» />
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
«Анатолий Криволап начал писать ночные пейзажи лет 20 тома. Первая работа из серии „Зимняя ночь“ была создана в 2000 году. Горжусь, что она стала первой картиной художника в моей коллекции. К проекту Анатолий Криволап написал новую картину „Полная луна“ с оранжевым месяцем. Она стала визитной карточкой проекта и объединила все его достижения — цвет, пространство, эмоция, стиль, традиции, современность, — рассказал куратор проекта, председатель благотворительного фонда „Фонд КУЛЬТАУРА“ Юрий Комельков. —Мы стремились расширить творческую палитру украинского ночного пейзажа и показать работы других художников».
Архип Куинджи
Тарас Шевченко
Архип Куинджи
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
Картин основателя украинского нового пейзажа Анатолия Криволапа на выставке 18. Отобрали его работы в двух направлениях — реалистичный и абстрактный. В общей сложности за 20 лет было написано около 50-ти из этой серии. Среди них — «Зимняя ночь», «Ночной пейзаж», «Ночной рыбак», «Ночное марево», «Вечерняя тишина», «Лунный отражение», «Лошадь. Ночь».
По словам Юрия Комелькова, большинство представленных на выставке произведений зрители увидят впервые.
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
Темой проекта стал ночной пейзаж в творчестве художников Украины. Фото автора
К этой теме художник возвращался ежегодно, особенно зимой.
«Мы понимаем ночь как отсутствие света, тьму. Но художник может увидеть в ее соотношении и свет, который тоже присутствует ночью. Поэтому эта тема сложна. Когда я гулял, то наблюдал все нюансы ночи, малейшие ее оттенки — от желтоватых до синих и черных, — поделился Анатолий Криволап. — Интересно было сделать этот проект, ведь не помню такого в истории искусств. Хотя тема ночи присуща украинской литературе, музыке, народному творчеству. Вспомним хотя бы „Ночь перед Рождеством“ Гоголя или песню „Ночь какая лунная“. Для нас это что-то особенное, даже мистическое. К теме ночи обращался не только я, а те художники, которые формировали мое восприятие ночи. как Куинджи и Светлицкий. Мы пытались показать ночь в украинском искусстве за 300 лет. Надеюсь, что эту тему будем продолжать и с современными художниками».
Если вы хотите узнать больше о работах и выставке с первых уст— 13 февраля 13:00 в музее Ночь…Отпечаток времени» Юрием Комельковым. Участие по входному билету требуется регистрация.
Межмузейный выставочный проект Анатолия Криволапа «Ночь…Отпечаток времени»
Когда: до 14 февраля, график работы: ежедневно кроме понедельника и четверга
с 10:00 — 17:45 (касса до 17: 00);
Где: Национальный музей «Киевская картинная галерея», ул. Терещенковская, 9
Стоимость билетов: 100 грн, льготный (пенсионеры, студенты, школьники) — 50 грн.
В 2022 годе Национальный музей «Киевская картинная галерея» празднует столетие со дня своего основания — исполняется 12 ноября. По этому случаю весь год в музее будут проходить интересные проекты. В частности, сегодня еще есть возможность ознакомиться с экспозицией «Открытые фонды. Классики современного искусства. В нее вошли работы выдающихся авторов, пополнивших музейное собрание постмодернистского украинского искусства.
Летом в «Киевской картинной галерее» планируют провести фестивали украинского авангарда. Еще один амбициозный план — воспроизвести исторические кариатиды на центральном входе для музея.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»