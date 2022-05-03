От сундука до музыки: в киевском музее костюма и стиля продолжаются бесплатные лекции
В музее проводят и мастер-классы. Фото: Victoria Museum
Частный музей Victoria Museum не только работает для киевлян бесплатно, а проводит познавательные встречи.
Гостям устраивают лекции и занятия не только по истории стиля и костюма, но и психологические и музыкальные.
РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮ
4 мая
11.00 — Лекция «История шкафа : как хранили вещи в 19-м веке». Лекторка — Оксана Хорошавина, архитектор и дизайнер интерьера
Вы узнаете самые интересные факты из того, как именно в 19-м веке хранили вещи в Украине и других европейских городах. В частности, расскажут о таком:
—Удовлетворение одной из первичных потребностей человека, а именно потребности в одежде, конечно же, привело к потребности хранения этой одежды. Сундук с древнейших времен стал универсальным предметом для хранения и перемещения магазин.
—Трансформация сундука в другую мебель, усложнение отделки, использование изысканных материалов, из утилитарного предмета, она превращается в украшение дома. В Украине в селах на долгие времена сундук стал главным сакральным предметом быта.
—Промышленная революция позволила разнообразить модельный ряд мебели для одежды. Креденс, шифоньер, комод, гардероб — в чем разница и особенности. Развитие городов Украины, строительство большого количества доходных домов побудило возникновение соответствующей мебели.
— В конце ХІХ-начале ХХ ст. женщина становится более эмансипированной, более свободной, начинает активно работать, путешествовать, что приводит к смене гардероба, а соответственно и к смене мебели, появляется мебель для путешествий и шкафа, уже знакомого нам вида.
—Сколько одежды имели барышни конца ХІХ-начала ХХ стоя и решали извечную проблему: ничего надеть и в шкафу нет свободного места.
5 мая
11.00 Лекция от хранителя фондов Оксаны Силки, «Флаконы и ароматы: доспехи женщины во все времена»
На лекции вы узнаете интересные истории парфюмерных флаконов и факты по развитию парфюмерии до начала ХХ ст. В частности:
—Какие были первые духи, в каких сосудах их хранили и кто(ов), (ла) прежде (им), (ой) парфюмер (ом), (ка).
— Какие ароматы любили первые леди Европы и барышни в ХІХ в. В каких флаконах и как следует хранить духи, чтобы они «достигали своей цели».
—Флаконы какой формы, какого цвета, какого размера были модными в Украине и Европе.
—Какие способы информирования о новых духах придумали производители в конце ХІХ — начале ХХ ст.
—Как парфюмерные флаконы стали символами в изобразительном, поэтическом, ювелирном искусстве начала ХХ ст.
15.00 Майстер-иллюстрация моделями Victoria Museum» от Натальи Буг.
Поможет разобраться с основными стилями и приемами фэшн рисунка. Участники научатся строить тело модели в разных ракурсах и подавать его эффектными техниками. Каждый найдет стилистику и подачу, присущую именно ему и создаст свою полноценную иллюстрацию. Также рассмотрят как переводить одежду с фото или живого примера в «рисованный» формат»
На изображении — платье 1913-го года, принадлежавшее американке Марти Йокум, из коллекции Victoria Museum. Скетч по мотивам этого платья — от автора мастер-класса Наталии Буг.
6 мая
11.00 лекция с психологом Анной Вирго
7 мая
11:00 Лекция от хранителя фондов Оксаны Силки «Женское оружие: белье шпионок, барышень и домохозяек»
16.00 Мастер-класс по рисованию для детей
16.00 Дуэт бандура+вокал
Все мероприятия в музее проводятся волонтерами и являются бесплатными для посетителей. Вход в музей – свободный.
Victoria Museum — частный музей костюма и стиля, посвященный городской моде Украины 1830-1920 годов. Коллекция насчитывает более 1200 аутентичных предметов, представляющих повседневную жизнь того периода.
Адрес музея: Victoria Museum, переулок Бутышев, 23 (г. Арсенальная)
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»