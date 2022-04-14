От своей цели завладеть как столицей, так и всей Украиной, противник не отказался, — Сергей Корнийчук
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Угроза для Киева не исчезла. Противник не отказался от своих агрессивных намерений.
Силы обороны должны быть готовы защищать столицу, а тем, кто эвакуировался из столицы, еще рано возвращаться в город. Об этом сообщил глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук в эфире медиа-проекта «Исландия».
«Говорить о каких-то сроках (безопасного возвращения в Киев) сейчас рано, ведь сегодня не кончилась война. Все будет зависеть от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка. Хотя мы понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить и часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которые должны где проживать за пределами города — не возвращаться, ведь есть опасность, авиационных и ракетных ударов, так и действий диверсионно-разведывательных сил противника»,— предостерегает Сергей Корнийчук.
Он добавил, что несмотря на то, что враг и нести значительные потери, российская федерация должна большой ресурс как человеческий, так и технический.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает, что Россия угрожает нанести удары по Киеву и другим городам, где, по их словам, могут находиться центры принятия решений.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, ВСРФ будет нанесен удар по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор удерживалась», — сообщает министерство обороны РФ. . Украинские города остаются под надежной защитой ВСУ
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»