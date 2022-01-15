От Рождества до Крещения: в столице демонстрируют, как отмечали традиционные праздники украинцы
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Киевляне могут мысленно побывать в домах разных регионах Украины прошлого века
В Художественном центре «Шоколадный дом» проходит рождественско-новогодняя выставка «Бо придут к тебе три праздника в гости», которая является общим проектом с Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины. В исторических залах экспонируются аутентичные предметы из различных регионов Украины — традиционная праздничная одежда, керамика, посуда, мебель и различные бытовые предметы, связанные с традициями рождественских и новогодних праздников украинцев.
В каждом из традиции празднования Рождества, Щедрого Вечера и голодного угла (накануне Крещения).
Гендиректор музея «Пирогов» Оксана Старак-Повякель.
«Мы показываем три разных региона: каких праздновали, что должно было быть , как одевались люди, какие предметы должны быть в хате»,— отметила гендиректор музея «Пирогово» Оксана Старак-Повякель.
Гуцульский сочельник (богатая кутья) strong>
В этот день на территории Украины словом и магическим действием создавали образ богатства, счастья, мира и спокойствия в своем доме.
У стен — атрибутика праздника
У стен — атрибутика праздника
У стен — атрибутика праздника
Щедрый вечер на Подолье
Щедрый вечер на Подолье
Центральное место в зале занимает икона начала 20 века. На ней изображены Григорий Богослав, Иван Златоуст, Василий Великий. С правой стороны от стола стоит редкий сундук конца 19 века с восточного Подолья, рисованный у ветки и цветы.
На стенах развешаны народные картинки, новогодняя атрибутика, маски козы, лошади, музыкальные инструменты (скрипка. коза», свирель). Есть здесь и шопки (вертепы).
В таком наряде парня и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.
В таком наряде парни и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.
В таком наряде парня и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.
праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.
В таком наряде парня и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.
Напротив можно рассмотреть яркие наряды из разных регионов Украины. В нем парни и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали. Вдоль стены можно увидеть все образы этого действа — фигуры Маланки, Василия, Козы, Коня, сеятеля с тайстрой. Ряженые исполняли танцы, шутливые сценки, чтобы люди радовались целый год, вспоминая маланкаров.
Приднепровская Голодная кутья
Традиции вечера накануне Крещения на территории Центральной Украины.
В воображаемой избе углу видим образ 19 века с четырьмя сюжетами: Святой Николай, Одигитрия с младенцем, Крещение Господне, Иоанн Воин. В углу висит голубь – символ Святого духа. Семья подготовила посуду (кувшины, баники, гарбузы, бутылки) для освященной водички-иорданички, украшенной сухими цветами (бессмертниками, черноборовцами-сухоцветом, базиликами) и лентами, а также свечу-тройку, которую несли до колосьев пшеницы и праздничная одежда для всей семьи.
Традиции вечера накануне Крещения на территории Центральной Украины.
Традиции вечера накануне Крещения на территории Центральной Украины.
Стол Голодного угла состоял из постных блюд: кутья, узвар, капустняк, вареники с картофелем, капуста квашеная, голубцы песни, крыбы.
В углу дома — макогин. По древней традиции члены семьи выходили на улицу и стучали им в ворота или тыны, чтобы прогнать коляду, при этом выкрикивали: «Прочь, кутья, из угла, а ты, компот, иди на базар!». В этот вечер девушки гадали, для чего использовались ложки, дрова, ночевки с фартуками. Есть здесь и мисочка с намоченным овсом и ветви орешника, которые в этот вечер принесли последние щедрователи. Заработанный овес считался лучшим на посев и для скармливания скота на расплод, а веточки орешника имели волшебную силу, чтобы сохранить скот от всего злого в течение следующего года.
Кстати, традиции купиться в полыньях не было. и «расстреливали коляду», чем и завершался цикл рождественско-новогодних праздников.
В странице блога музея к выставке подготовили рецепты традиционных украинских блюд.
По будням в залах являются сотрудники музея «Пирогов », которые могут рассказать подробнее об эскпонатах и традициях.
Выставка «Бо придут к тебе три праздника в гости»
Когда: до 19 января, график работы с 10 :00 до 18:00, касса до 17:00, понедельник и выходные
Где: Художественный центр «Шоколадный дом», ул. Шелковичная, 17/2
Стоимость билета: 75 грн., льготный 35 грн (для школьников, пенсионеров, студентов)
В Украинско-японском центре, что в библиотеке КПИ, продолжается выставка японской одежды из личной коллекции Ангелы Бетельгейзе. Киевляне могут рассмотреть зимние кимоно и побывать на познавательных лекциях.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»