От Рождества до Крещения: в столице демонстрируют, как отмечали традиционные праздники украинцы

magictr | 15.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Киевляне могут мысленно побывать в домах разных регионах Украины прошлого века

В Художественном центре «Шоколадный дом» проходит рождественско-новогодняя выставка «Бо придут к тебе три праздника в гости», которая является общим проектом с Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины. В исторических залах экспонируются аутентичные предметы из различных регионов Украины — традиционная праздничная одежда, керамика, посуда, мебель и различные бытовые предметы, связанные с традициями рождественских и новогодних праздников украинцев.

В каждом из традиции празднования Рождества, Щедрого Вечера и голодного угла (накануне Крещения).

Гендиректор музея «Пирогов» Оксана Старак-Повякель.

«Мы показываем три разных региона: каких праздновали, что должно было быть , как одевались люди, какие предметы должны быть в хате»,— отметила гендиректор музея «Пирогово» Оксана Старак-Повякель.

Гуцульский сочельник (богатая кутья) strong>

В этот день на территории Украины словом и магическим действием создавали образ богатства, счастья, мира и спокойствия в своем доме.

От Рождества до Крещение: у столицы демонстрируют, как&n>> Гуцульский сочельник<br />Гуцульщина отличается своим ярким убранством костюмов, известна и Косовская керамика. <br />В воображаемой гуцульской избе в углу стоит перевязанный лентами дидух — настоящий сноп. Возле него расположены кутья, вар и калачи — «Божья пища». Стол празднично убран скатертями и коврами. Под скатертью по четырем углам стола виднеются головки чеснока, под столом на сени—серп и топор «чтобы от плохого озадачивали и хозяйству хорошо велось в следующем году». Также металлические изделия должны символизировать силу хозяина. Ножку стола обвязывали путами, чтобы скотина плодилась-родилась. На скамейке стоит кувшин со святой водой и горшок с воспаленным зельем. На полу также есть кожа дикого кабана, бывшая в доме зажиточных гуцулов. <br />В Сочельник, когда на небе засияла первая звезда, хозяйка выкладывала на стол все блюда. Все елось из загадочных тарелок, каждый имел свою ложку, поэтому стол мог сесть много людей. Традиционно на столе были 12 блюд-даров огорода, времени и леса за год. Среди них — рождественский хлеб, борщ с ушками, поливка грибная с пшеном, голубцы с тертым картофелем, подбитые грибы, жареная рыба и капуста, пироги с капустой, саламаха, бараболя, грибы. У горных народов кутья чаще всего родилась из ячменя.</p> <p><strong>Подольский Щедрый вечер</strong></p> <p>К этому празднику на восточном Подолье выпекали обрядовый хлеб в виде каравая, который назывался «Василием» и полянку «Молнию». Именно они занимают центральное место среди блюд Щедрого вечера. Один хлеб покрывали другим, предварительно подложив под них семена конопли и медную монету. И все это перевязывали венком из чеснока. Среди блюд богатой кутьи: узвар, кутья, хлеб, жареное мясо, домашняя колбаса, кровянка, капустняк, пироги, голубцы, вареники с картофелем и капустой, клачи, печень (ребра, запеченные в печи), кисель. </p> <p><img class=

У стен — атрибутика праздника

У стен — атрибутика праздника

У стен — атрибутика праздника

От Рождества до Крещение: у столицы демонстрируют, как&nb> — атрибутика праздника</p> <p><img class=

Щедрый вечер на Подолье

Щедрый вечер на Подолье

Центральное место в зале занимает икона начала 20 века. На ней изображены Григорий Богослав, Иван Златоуст, Василий Великий. С правой стороны от стола стоит редкий сундук конца 19 века с восточного Подолья, рисованный у ветки и цветы.
На стенах развешаны народные картинки, новогодняя атрибутика, маски козы, лошади, музыкальные инструменты (скрипка. коза», свирель). Есть здесь и шопки (вертепы).

В таком наряде парня и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.

Крещение:

В таком наряде парни и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.

От Рождества до  праздники украинцы

В таком наряде парня и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.

От Рождества до Крещения: в столице демонстрируют, как отмечали традиционные праздники украинцы

праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.

В таком наряде парня и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали.

Напротив можно рассмотреть яркие наряды из разных регионов Украины. В нем парни и девушки в праздничный вечер водили Маланку с Козой и щедровали. Вдоль стены можно увидеть все образы этого действа — фигуры Маланки, Василия, Козы, Коня, сеятеля с тайстрой. Ряженые исполняли танцы, шутливые сценки, чтобы люди радовались целый год, вспоминая маланкаров.

Приднепровская Голодная кутья

Традиции вечера накануне Крещения на территории Центральной Украины.
В воображаемой избе углу видим образ 19 века с четырьмя сюжетами: Святой Николай, Одигитрия с младенцем, Крещение Господне, Иоанн Воин. В углу висит голубь – символ Святого духа. Семья подготовила посуду (кувшины, баники, гарбузы, бутылки) для освященной водички-иорданички, украшенной сухими цветами (бессмертниками, черноборовцами-сухоцветом, базиликами) и лентами, а также свечу-тройку, которую несли до колосьев пшеницы и праздничная одежда для всей семьи.

Традиции вечера накануне Крещения на территории Центральной Украины.

От Рождества до Крещение: у столицы демонстрируют,>>> >Традиции вечера накануне Крещения на территории Центральной Украины. </p> <p> -e388a44.jpg» alt=»От Рождества до Крещения: в столице демонстрируют, как отмечали традиционные праздники украинцы» /></p> <p>Традиции вечера накануне Крещения на территории Центральной Украины.</p> <p><img class=

Традиции вечера накануне Крещения на территории Центральной Украины.

Стол Голодного угла состоял из постных блюд: кутья, узвар, капустняк, вареники с картофелем, капуста квашеная, голубцы песни, крыбы.
В углу дома — макогин. По древней традиции члены семьи выходили на улицу и стучали им в ворота или тыны, чтобы прогнать коляду, при этом выкрикивали: «Прочь, кутья, из угла, а ты, компот, иди на базар!». В этот вечер девушки гадали, для чего использовались ложки, дрова, ночевки с фартуками. Есть здесь и мисочка с намоченным овсом и ветви орешника, которые в этот вечер принесли последние щедрователи. Заработанный овес считался лучшим на посев и для скармливания скота на расплод, а веточки орешника имели волшебную силу, чтобы сохранить скот от всего злого в течение следующего года.
Кстати, традиции купиться в полыньях не было. и «расстреливали коляду», чем и завершался цикл рождественско-новогодних праздников.

В странице блога музея к выставке подготовили рецепты традиционных украинских блюд.

По будням в залах являются сотрудники музея «Пирогов », которые могут рассказать подробнее об эскпонатах и ​​традициях.

Выставка «Бо придут к тебе три праздника в гости»
Когда: до 19 января, график работы с 10 :00 до 18:00, касса до 17:00, понедельник и выходные
Где: Художественный центр «Шоколадный дом», ул. Шелковичная, 17/2
Стоимость билета: 75 грн., льготный 35 грн (для школьников, пенсионеров, студентов)

В Украинско-японском центре, что в библиотеке КПИ, продолжается выставка японской одежды из личной коллекции Ангелы Бетельгейзе. Киевляне могут рассмотреть зимние кимоно и побывать на познавательных лекциях.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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