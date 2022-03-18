От ракетных обстрелов погибла актриса киевского театра
Оксана Швец погибла в собственной квартире. Фото: Молодой театр
Сегодня во время ракетного обстрела жилого дома в Дарницком районе погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец, работавшая в Молодом театре.
Оксана Швец родилась в столице. В 1975 году окончила театральную студию при театре им. Ивана Франко, в 1986 — Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.
На сцене театра играла с 1980 года. В Молодом театре была занята в спектакле «Очарованная» (роль Анны).
Последняя заметная работа Оксаны — в спектакле режиссера Андрея Белоуса» Очарованный». Фото: Молодой театр
Оксана 10 февраля отмечала свой день рождения, а уже за несколько недель ее не стало в собственном доме, который подвергся вражеской бомбардировке.
Как рассказал театровед Олег Вергелис >, Оксана Швец в театре работала еще с первых лет становления Молодежного (впоследствии — Молодого).
Ее первое представление — — «С весной я к тебе вернусь» режиссера Александра Заболотного исторически и первой постановкой Киевского Молодежного театра.
Оксана впоследствии сыграла в спектаклях «Дума о любви» режиссера Александра Слово о полке Игореве», «Репортаж», «Маленькая футбольная команда», «Марат-Сад», «За двумя зайцами» режиссера Виктора Шулакова, «Диктатура совести» режиссера Леся Танюка.
«Последняя заметная работа Оксаны — в спектакле режиссера Андрея Белоуса» Очарованный» по пьесе Ивана Карпенко-Карого «Безталанна». Я видел эту ее роль. Традиционно характерный образ языкатой свекрови Анны Оксана играла подчеркнуто мягко, непедалируя злой нрав злой свекрови, а отыскивая даже взломе что-то то, где злой может быть иногда и добрым», — отметил Олег Вергелис.
Оксаны Швец из Молодого театра говорят о ней исключительно, как об уникально светлом человеке.
Напомним, утром в Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты разрушилась и загорелась многоэтажка.
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»