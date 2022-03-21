От обстрелов агрессора в Киеве погибли 65 мирных жителей, — Кличко
21.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
С начала широкомасштабного вторжения России в Украину, погибли 65 мирных жителей столицы. Из них — 4 детей.
«У нас в городе на сегодняшний день почти 300 людей пострадали от обстрелов российскими войсками, в том числе — 16 детей. Многие находятся в больницах. Погибли 65 мирных жители столицы. Среди них — 4 детей», — сказал Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов.