От обстрелов агрессора в Киеве погибли 65 мирных жителей, — Кличко

magictr | 21.03.2022 | Новости | Комментариев нет

От обстрел в Киеве погибли 65 мирных жителей, Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину, погибли 65 мирных жителей столицы. Из них — 4 детей.

«У нас в городе на сегодняшний день почти 300 людей пострадали от обстрелов российскими войсками, в том числе — 16 детей. Многие находятся в больницах. Погибли 65 мирных жители столицы. Среди них — 4 детей», — сказал Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов.

От обстрелов агрессора в Киеве погибли 65 мирных жителей,&n>> О жизни в столице Виталий Кличко рассказал в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов. Фото: КГГА</p> <p>Мэр Киева отметил, что российские войска продолжают обстреливать город из-за провала плана быстрого захвата столицы.</p> <p>«Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не получилось. Наши военные дают достойный отпор. И россияне уже от бессилия начинают варить по домам мирных людей.</p> <p>Рассказывая в своей пропаганде, воюющие, якобы, исключительно с военными. Я убежден, что они будут отвечать за свои варварские действия»,— подчеркнул Виталий Кличко.</p> <p>В столице уже более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов российскими оккупантами.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА< /strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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