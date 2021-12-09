От Моцарта до Жорж Санд: театральные премьеры недели в столице
Оперта презентует драматическую оперу «Амадеус»
В ближайшие дни на киевских сценах презентуют долгожданные спектакли — драматическую оперу «Амадеус» у » за Карпенко-Карим режиссера Ивана Уривского, бенефис Ларисы Кадочниковой «Музыка любви», где она сыграет Жорж Санд, а также «Гуцулку Ксеню» с живой фольклорной музыкой, одноактные балеты и детские игрушки.
Амадеус
Сюжет построен вокруг Антонио Сальери — венского композитора, который уже является известным, успешным и счастливым. Но все меняется, когда в город переезжает молодой хулиган Вольфганг Амадей Моцарт. Сальери, который когда-то дал богу обет, понимает, что никогда не сможет писать такую гениальную музыку, какую праведную жизнь он бы не вел. И несмотря на личное увлечение творениями Моцарта, придворный композитор пытается всеми возможными способами унизить Амадея и уничтожить его. Впрочем даже больной и оставленный всеми, Моцарт пишет гениальную музыку, и Сальери понимает, что проиграл, и остается единственный шанс на славу после смерти — заставить поверить всех, что это он убил Моцарта.
По определению это драматическая опера, по пьесе Питера Шаффера на музыку Вольфганга Амадея Моцарта.
В основе произведения — мистический конфликт Моцарта и Сальери. Необычный, эксцентричный образ Моцарта, хулигана и легкомысленного чудака, согласно задумке автора пьесы, существует только в представлении главного героя, пожилого придворного композитора Сальери. Но именно такой образ Моцарта, отличающийся от общеприемлемого в музыковедении трагического, создал в кинематографе режиссер Милош Форман, автор известного фильма «Амадей», в основе которого — та самая пьеса Питера Шафера.
опер В.-А. Моцарта,
Когда: 9 и 10 декабря в 19:00
Где:Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Большая Васильковская, 53/3
Стоимость билетов: 80-600 грн.
Безталантная
Пьеса «Безталанная» — самое популярное драматическое произведение одного из основателей украинского профессионального театра, актера, режиссера, драматурга Ивана Карпенко-Карого. В центре повествования любовный треугольник: Варка-Игнат-София. Их отношения составляют главную сюжетную линию драмы. Однако автор предлагает непростой, а более глубинный вариант осмысления и погружения в вечную категорию — Любовь, Любовь, которые дарятся только избранным. Она будет существовать, пока существует Жизнь, Человечество, Мир. Автор с педантичной скрупулезностью психолога исследует самое сложное — эволюцию преобразования Любви, Любви, Жертвенности, сопровождающей их, на Страсть, Жажду, Ненависть. Жажда становится безумной и пробуждает Фатум, чья ненасытность требует как можно больше жертв.
Новое современное прочтение классической пьесы предлагает режиссер Иван Уровский.
Когда: 9 декабря в 19:00, следующие показы: 10, 24 декабря, 8 та 26 января в 19:00
Где: Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко, площадь Ивана Франко, 3
Стоимость билетов: 40-700 грн.
Гуцулка Ксеня
Что может быть романтичнее любви гуцулки и американца происхождением из украинских эмигрантов? Что победит — погоня за долларами или светлое чувство, окутанное гуцульской магией?
В Театре украинского фольклора «Берегиня» звучит «живая» музыка и пение, фольклорные шутки в современном контексте. На сцене почти 40 профессиональных артистов-вокалистов, артистов балета и оркестра.
По мотивам оперетты Ярослава Барнича, режиссер-постановщик спектакля Татьяна Авраменко
Когда: 9 9 :00, 11, 12 та 27 декабря в 18:00
Где: Театр украинского фольклора «Берегиня», ул. Миколайчука, 3
Стоимость билетов: 400 грн.
Машраби/Бумажные тигры
Машраби — это элемент арабской архитектуры, узорные решетки, балконы, выгравированы из дерева, позволяющих смотреть на улицу, но не быть видимым… Это представление об инстинктивной природе женщины. Ее выход из тени, возвращение к своей самости.
В балете «Бумажные тигры» поднимается актуальная тема внутренних поисков, интерпретаций, иллюзий и стремления к гармонии. Спектакль как зеркало, в котором тысячи наших глубоких отражений создают то, что мы видим на сцене и с которым можем познакомиться в себе, сидя в зрительном зале.
Когда: 9 декабря 19:00
Где: Киевская опера (КМАТОБ), ул. Межигорская, 2
Стоимость билетов: 200-600 грн.
Музыка любви. Бенефис Ларисы Кадочниковой
В основе спектакля пьеса М. Кадо «Жорж и Фридерик. Она и Он о самом известном романе ХІХ века — любовь выдающейся французской писательницы Жорж Санд и гениального польского композитора Фридерика Шопена, который длился почти десять лет. Атмосфера действа, сама история о творчестве и рождении романтических взаимоотношений двух великих людей, сотканная из музыки, поэзии и визуальных образов. Впоследствии она меняется, как и чувства и отношения героев, отражая драму и мир уникального творчества Ж. Санд и Ф. Шопена. Спектакль не случайно назван «бенефисным», поскольку главную роль в нем выполняет неповторимая Лариса Кадочникова. Роль, о которой она мечтала не один год…
Режиссер — Станислав Сукненко. В спектакле звучит музыка Ф.Шопена и Ф.Сарда.
Спектакль идет на русском языке
Когда: 11 декабря в 17:00, следующие показы 19 декабря в 17:00, 4 января в 20:00, 9 января в о 17:00, 27 января в 20:00 Где: Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки, улица Богдана Хмельницкого, 5
Стоимость билетов: 200 грн.
«Заоблачная леди»
Международная премьера спектакля с успехом состоялась на III открытом фестивале кукольных театров «Кукляндия». Новая сценическая интерпретация истории Мэри Поппинс по мотивам произведений Памелы Треверс в жанре современного мюзикла не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Ансамбль молодых актеров под руководством режиссера — заслуженного деятеля искусств Украины Руслана Неупокоева в вокальной постановке заслуженной артистки эстрадного искусства Украины Ольги Быстряковой — представят уникальное действо, созданное в волшебном мире кукол.
Где: Театр кукол на левом берегу Днепра, ул. Миропольская, 1
Стоимость билетов: 110 грн.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»