От Моцарта до Циммера: что подготовила меломанам столичная филармония
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Во вторую половину февраля в филармонии прозвучат произведения украинских и зарубежных композиторов. Фото: Национальная филармония Украины
Во вторую половину февраля в филармонии прозвучат произведения украинских и зарубежных композиторов. Среди особых проектов – два вечера, посвященные памяти Героям Небесной Сотни, концерт из цикла «Киевская музыка. ХХ-ХХІ век», музыка Ганса Циммера, планируется и выступление солистов из Канады и Франции.
16 февраля «Симфонические фантазии с джазовым привкусом»
На концерте будет звучать музыка украинского композитора и джазового пианиста Александра Саратского. Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины (художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Сиренко) представит новые произведения художника. В музыке Александр Саратский органично сочетает традиции джаза, академической музыки и украинского фольклора.
В этот вечер в первом отделе можно будет услышать впервые Третью симфонию под названием «2014». Это произведение композитор начал писать зимой 2013-2014… В те трагические времена, во время Революции Достоинства, была написана первая часть. Завершил симфонию автор зимой 2021-2022, специально для концерта в феврале. Во втором отделе, в исполнении автора, впервые будет звучать его Восьмой фортепианный концерт.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
«Серената» — театрально-концертное произведение, которое исполнялось на открытом пространстве как частное развлечение, имеет оркестровое сопровождение, драматическое содержание и циклическое строение. Серената напомнит оперу-seria, но продолжительность серенаты значительно меньше, а состав исполнителей более мобильный (от двух солистов и инструментального ансамбля до состава, который мог бы включать хор и балет). Эти представления были роскошными, порой становились частью карнавала.
Композитор Гассе — ученик Алессандро Скарлатти и Нико Порпоры, один из самых успешных художников XVIII века, сформировавший собственный уникальный стиль. Красота и виртуозность музыки Гассе реализуется в изысканности рельефных музыкальных фраз его произведений, что является характерной чертой позднего барокко и стиля рококо.
«Марк Антоний и Клеопатра» рассказывает о римском полководце и легендарной царице, точнее об истории их любви, которая, конечно, затрагивает живое. Это произведение написано 1725 года в Неаполе на либретто Франческо Рикарди и как частный заказ. Его первое исполнение принесло невероятный успех и композитору, и певцам — Виттории Тези (контральто) и кастрату-сопранисту Фаринелли (настоящее имя Карло Броски). Всего Гассе написал шесть серенат, из которых «Марк Антоний и Клеопатра» является первым и наиболее популярным произведением.
Постановку осуществила Ирина Вежневец, которая вместе с Ольгой Табулиной является автором этого проекта. В сопровождении Национального камерного ансамбля «Киевские солисты» под руководством клавесинистки Натальи Сикорской главные партии исполнят певицы Ольга Табулина (Марк Антоний, контральто) и Анна Твердова (Клеопатра, сопрано).
19 февраля «Реквием»< /strong> Моцарта
Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни, Ансамбль классической музыки имени Бориса Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины под руководством Ильи Короля (Австрия) представит «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Солистами выступят Иванна Плиш (сопрано), Оксана Гордык (мецко-сопрано), Александр Вознюк (тенор), Константин Трипольский (бас).
«Реквием» — последнее, незавершенное произведение Вольфганг Амадеус Моцарт, траурная заупокойная месса, написанная на канонический латинский текст. Несмотря на то, что его перо фактически принадлежит только к двум третям нотного текста, он является одним из его самых уважаемых и популярных произведений. Моцарт умер во время написания композиции.
Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
20 февраля «Рожденная свободной»
Муниципальная академическая мужская хоровая капелла имени Л. Н. Ревуцкого (главный дирижер — Владимир Курач, дирижер — Артур Смирнов) представит музыкально-литературный проект с названием «Рожденная свободной» (автор и режиссер-постановщик Грицишин), посвященный памяти Героям Небесной Сотни.
Стоимость билетов: 70-350 грн.
21 февраля «Украинские композиторы: Валерий Антонюк»
В рамках цикла «Украинские композиторы: классика и современность» состоится авторский концерт Валерия Антонюка. Валерий Антонюк является автором симфонических, хоровых, камерных произведений, музыки для художественных и документальных фильмов. Его музыку часто можно слышать в оформлении различных телевизионных программ и в Украине, и за ее границей.
По словам автора проекта Валентины Матюшенко, музыка Антонюка — мелодичная, свежая и современная. На этот раз, в частности, можно будет впервые услышать произведение с названием «Пять вспышек», где особенно интересно наблюдать оригинальное сочетание голоса, фортепиано и струнного оркестра.
В концерте будут участвовать известные украинские музыканты и коллективы: Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» (художественный руководитель и главный дирижер — Валерий Матюхин), Ансамбль классической музыки имени Бориса Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины. Солисты — Валентина Матюшенко (сопрано), Валерия Тулис (сопрано), Дмитрий Агеев (бас), Елена Кумановская (сопрано), Дмитрий Таванец (фортепиано), Дмитрий Пивненко (фортепиано), Татьяна Жук-Седова (орган). Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Стоимость билетов: 70-350 грн.
22 февраля «Киевская музыка. ХХ-ХХІ век»
Второй концерт цикла «Киевская музыка. ХХ-ХХІ век», автором идеи и исполнителем которого является солист Национальной филармонии Украины, пианист Антоний Барышевский. Программа в этот вечер раскроет феномен «Киевского авангарда»: его расцвет, упадок и перерождение.
Первый отдел подражает форме жизненного цикла: сначала появляются подвижные короткие вспышки «Знаков», за ними — «Серенада», «Музыка серебристых тонов» (части «Триады» раннего Валентина Сильвестрова), затем — Вторая соната Виталия Годзяцкого. : экспрессивистский «Порыв» и абстрактное «Безречие». Закрывают блок авангардной части концерта «Три эпитафии» Владимира Загорцева, посвященные памяти выдающихся фигур этого поколения: композитору Эдисону Денисову, поэту Сергею Вакуленко и музыковеду Ларисе Бондаренко. Логическим завершением первого отдела является «Постскриптум» Сильвестрова — произведение 1970-х годов, периода «разоружения», переосмысление композиторского метода и стиля. Это произведение Антоний исполнит вместе со скрипачом Игорем Завгородним.
Второй отдел полностью занимает «Гренландия» Алексея Шмурака — композитора другого поколения, который тоже прошел через трансформацию своего композиторского подхода и в этом произведении объединяет интеллектуальное многослойность. />Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
23 февраля Моцарт, Бетховен, Безбородько
Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины (художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Сиренко) представит музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и современного украинского композитора Олега Безбородько. Солистом выступит скрипач Алексей Семененко.
«Ода Непреодолимым», что откроет программу вечера, написана Олегом Безбородько к 30-летию Независимости Украины для конкурса «Украинская концертная увертюра», организатором которого был благотворительный фонд «Открытая музыка города». По словам композитора, в основе произведения — песня из музыкального спектакля о легендарном «Матче Смерти» в оккупированном Киеве 1942-го, под которую футболисты киевского «Динамо» решают играть на победу со сборной немецких военных, не считая. Композитор посвятил произведение всем Героям, отдавшим собственные жизни за Украину.
Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
24 февраля «Ганс Циммер. Лучшее»
Живой звук саундтреков Циммера в исполнении Национального академического духового оркестра Украины под руководством Михаила Мороза погрузит в мир непревзойденных кинолент. Музыка Ганса Циммера поражает эмоциональной чувственностью и эффектностью звучания, позволяющим зрителю стать почти соучастником событий каждого кинофильма. Во время концерта на экране будут транслировать фрагменты из фильмов, музыку к которым написал Ганс Циммер.
Ганс Циммер — лучший из современных композиторов Голливуда. В концерте будут звучать саундтреки к фильмам «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь», «Интерстеллар» и мультфильму «Король Лев», которые стали самыми любимыми среди зрителей в истории всего кинематографа. «text-align:justify;»>Стоимость билетов: 180-600 грн.
25 февраля Симфоническая музыка Петра Чайковского
Создавая Первый фортепианный концерт, Чайковский ориентировался на совершенное мастерство пианиста, дирижера и композитора Николая Рубинштейна. Так, кроме различных технических сложностей, партия фортепиано имеет множество лирических «моментов», завораживающих от первых звуков. Рубинштейн не стал первым исполнителем этого концерта, а требовал значительных изменений в его фортепианной партии. Он исполнил это произведение только в 1877 году, когда концерт уже получил мировую славу. На этот раз солистом выступит украинский пианист Роман Лопатинский.
В 1874 году, рядом с этим концертом и оперой «Евгений Онегин», Чайковский переработал собственную Первую симфонию. Ее тоже услышим в этот вечер в исполнении Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины под руководством Антония Кедровского.
Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Стоимость билетов: 100-600 грн.
26 февраля Шуберт, Чайковский. Ансамбль «Киевские солисты»
Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты» представит музыку Франца Шуберта и Петра Чайковского.
Шуберт писал Четырнадцатый струнный квартет и узнал собственный роковой диагноз. Поэтому в квартете постоянно присутствует тревога и попытка преодолеть фатум судьбы, а во второй части появляется автоцитата — песня «Смерть и девушка»… В то же время произведение одновременно пронизано чрезвычайной лирикой. Он будет звучать в переводе для струнного оркестра Густава Малера.
«Воспоминание о Флоренции» Чайковский написал летом 1890-го… Именно во Флоренции он за 40 дней написал оперу «Пиковую даму». Его секстет является чрезвычайно лирическим и светлым по характеру.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
27 февраля Жан Самуэль Без и Жан Люк Террьен
При поддержке Национального Всеукраинского музыкального союза выступят французский скрипач Жан Самуэль Без и канадский пианист Жан Люк Террьен. Будут звучать произведения, в частности, Роберта Шумана, Оливье Мессиана, Арнольда Шенберга, Лилии Буланже и современного украинского композитора Владимира Рунчака.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
28 февраля Шуберт, Дворжак, Глиер и Прокофьев< /p>
Артисты-солисты гендерного Киевского камерного оркестра выступят в ансамблях — дуэты, трио и квинтет. Музыканты представят эксклюзивную камерную программу — произведения Франца Шуберта, Антонина Дворжака, Рейнгольда Глиера и Сергея Прокофьева.
В частности, будут звучать «Четыре миниатюры. Терцет для двух скрипок и Альта, соч.75а» Антонина Дворжака, которые откроют программу концерта. Их исполнят скрипачи Игорь Рябинин и Анна Мокану, альтистка Наталья Лозова.
К артистам-солистам из Киевского камерного оркестра, а именно — скрипачу Виктору Иванову, альтисту Андрею Чопу, , пианист Антоний Барышевский. Вместе музыканты исполнят Фортепианный квинтет «Форель» Франца Шуберта, который завершит этот вечер.
Стоимость билетов: 100-500 грн. », «Аутсайдеры», «Бал» и «Залет»: премьеры февраля в киевских театрах
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»