От маленьких шедевров к танго для влюбленных: что подготовила столичная филармония в феврале
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В первой половине месяца киевлян ждет восемь концертов. Фото: Национальная филармония Украины
Национальная филармония Украины в первой половине февраля представит восемь событий. Среди них — выступления скрипача Дмитрия Ткаченко, органисток Анны Бубновой и Ирины Харечко, музыка американских композиторов и хиты джаза, традиционный концерт Киевского квартета саксофонистов к дню Святого Валентина, а также проект, посвященный памяти Героев Небесной.
ВНИМАНИЕ! В связи с эпидемиологической ситуацией концерты могут переноситься. Следите за новостями Национальной филармонии Украины на официальном сайте или официальной странице в социальной сети Facebook. -zakohanih-shhonbsppidgotuvala-stolichna-filarmonija-unbspljutomu-24c72b2.jpg» alt=»От маленьких шедевров до танго для влюбленных: что подготовила столичная филармония в февраль<>>1 февраля «Большой концерт маленьких шедевров»
В программе — произведения Г. Перселла, Д. Бортнянского, Дж. Б. Перголези, Й. Гайдна, Р. Штрауса, Дж. Россини, Й. Брамса, С. Рахманинова, А. Дворжака и других. Исполняет камерный ансамбль «Киев» Национального дома органной и камерной музыки Украины.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
6 февраль Сольный концерт гитариста Андрея Остапенко
< p style="text-align:justify;">Андрей Остапенко — один из ярких представителей гитарной исполнительской школы Украины. Его манера игры отличается органическим сочетанием виртуозности и максимально точным воспроизведением всех тонкостей музыкального произведения, интерпретации всегда стилистически совершенны. В этот вечер будут звучать романтические произведения итальянских и испанских композиторов. Интересно, что кроме яркой гитарной музыки, позволяющей исполнителю продемонстрировать владение различных видов техники, несколько произведений, которые тоже можно будет услышать, имеют посвящения: у Джулиани — Наполеона, а Родриго — Мануэля де Фальи. Подарите себе камерный вечер изысканной гитарной музыки! Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Стоимость билетов: 70-350 грн.
7 февраля «Хиты джаза»
Финалистка телешоу «Голос страны» Алина Башкина и Биг-Бенд Национального академического духового оркестра Украины под руководством Алексея Викулова подарят вам самые любимые джазовые мелодии ХХ века. В частности, произведения классиков — Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина, а также самые популярные композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джона Леннона и Пола Маккартни.
Стоимость билетов: 100-600 грн.
9 февраля «Однажды в гостях у великого Вивальди»Ансамбль классической музыки имени Бориса Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины (дирижер — Богдан Плиш) представит концерт с названием «Однажды в гостях у великого Вивальди». Так называется треть Седьмой Камерной симфония Евгения Станковича, которая завершит этот вечер. Основную часть программы составят произведения Антонио Вивальди, в частности, можно будет услышать самый популярный цикл концертов «Времена года». Солистами будут певица Иванна Плиш, скрипач Назарий Пилатюк, клавесинистка Наталья Фоменко.
Стоимость билетов: 100-600 грн.
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11 февраля «Органный нон-стоп» < Солисты Национального дома органной и камерной музыки Украины, органисты Анна Бубнова и Ирина Харечко представят проект «Органный нон-стоп», в котором будет звучать только музыка Иоганна Себастьяна Баха.
Стоимость билетов: 100-500 грн.
12 февраля «Мечта о свободе»
< Киевский камерный оркестр под руководством главной дирижерши Натальи Пономарчук представит проект, посвященный Героям Небесной Сотни.
Солистом выступит украинский скрипач Дмитрий Ткаченко, который исполнит сольную партию в скрипичном концерте «Tala gaisma», что по латвийской значит «Дальний свет», Петериса Васкса. Концерт, созданный в 1997-м и написанный для известного скрипача Гидона Кремера, является самым популярным произведением Васкса. В примечании к этому произведению композитор написал: «…новое начало было трудным. Симфония говорит о моих существенных, значительных темах. О жизни. О вечности. О совести…»
Программу этого концерта откроет «Молитва о Майдане» литовца Йонаса Освальдаса Балакаускаса. Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Стоимость билетов: 100 — 500 грн.
Национальный академический духовой оркестр Украины под руководством Михаила Мороза представит музыку американских композиторов — Джорджа Гершвина и Леонарда Бернстайна. Концерт подарит атмосферу 20-х годов ХХ века, эпохи американских биг-бэндов легендарного, одного из самых динамичных городов планеты, Нью-Йорка. Именно нью-йоркский особый ритм, динамика этого города — основные составляющие компоненты музыки Гершвина и Бернстайна. Можно будет услышать «Рапсодию в стиле блюз», являющуюся «визиткой» Гершвина. Почти сто лет с невероятным успехом ее исполняют и джазовые, и академические музыканты.
Стоимость билетов: 80-400 грн.
14 февраля «Король танго Астор» ко Дню Святого Валентина
В исполнении блестящих музыкантов Киевского квартета саксофонистов (Юрий Василевич, Михаил Мимрик, Роман Фотуйма, Кента Игараши) с участием талантливых солистов, таких как Вячеслав Самофалов (баян), Сергей Хмелев (удар ), Виолетта Таран (фортепиано), будут звучать бессмертные хиты Астора Пьяццоллы. В частности, можно будет услышать «Ave Maria», «Misteriosa vida», «Café 1930» и «Nightclub 1960», «Oblivion», «Adios Nonino» и, конечно, «Libertango».
Во время концерта состоится онлайн трансляция вживую.
Стоимость билетов: 100 — 500 грн.
Третьего февраля в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества состоится показ балетной «Ромео и Джульетта», что вскоре отметит 20-летие на сцене.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»