От Киева до Ирпеня проложили водопровод, Виталий Кличко
Александр Маркушин и Виталий Кличко проверили качество воды. Фото: скриншот с видео
Сегодня, 29 апреля, соединили водопроводы Киева и Ирпеня.
Семь километров труб, чтобы подключиться к водопроводной системе столицы, проложили оперативно — за 18 дней. Об этом сообщил мэр КиеваВиталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Отныне Ирпень совмещен с водопроводной системой Киева и вода в город будет поставляться из столичных водопроводных станций. Сегодня был в пригороде столицы, где запустили систему и возобновили централизованное водоснабжение. Киев продолжает помогать городам Киевской области, которые пострадали от варварства оккупантов и потерпели наибольшие разрушения», — написал Виталий Кличко.
По его словам, в результате военных действий водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено и ситуация была критической. Работы по восстановлению системы начали сразу же после освобождения города.
Виталий Кличко побывал в Ирпене «Совместными усилиями специалистов „Киевводоканала“, „Ирпеньводоканала“, „Житомирводоканала“ и подрядных организаций проложили водопровод от столицы до города Ирпень. Работы осуществляли благодаря финансированию Международного Комитета Красного Креста в Украине», — рассказал Виталий Кличко.
Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что вместе с мэром столицы проверили качество воды и она отвечает всем нормам.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»