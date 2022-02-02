От жемчужин классики до современных балетов: что подготовила Национальная опера в феврале
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Зрительский зал театра во время спектакля «Набукко». Фото: Татьяна Асадчева
В последний месяц зимы афиша главного музыкального театра страны порадует оперными и балетными представлениями текущего репертуара, покажет день влюбленный балет о самой романтической любви, а также колоритный балет «Вечера на хуторе возле Диканьки».
:justify;»>Также поклонники оперного искусства смогут услышать одного из лучших украинских драматических теноров современности, заслуженного артиста Украины, солиста Одесского национального театра оперы и балета Олега Злакомана в спектаклях /strong> Джакомо Пуччини (19 февраля) и«Норма» Винченцо Беллини (25 февраля).
2 февраля— бессмертный шедевр украинской классики— опера Семена Гулака—Артемовского «Запорожец за Дунаем» в сценической редакции Мирослава Скорика. Непревзойденный дуэт Одарки и Карася будут исполнять ведущие солисты Мария Березовская и Сергей Магера. Также, в главных партиях зрители увидят Ксению Бахритдинову-Кравчук Дмитрия Кузьмина (Андрей) и Игоря Мокренка (Султан).
Сцена из спектакля «Богема». Фото: Национальная опера Украины
4 февраля— одна из лучших опер выдающегося итальянского композитора, представителя музыкального веризма Джакомо Пуччини «Богема».
Мировая премьера этого, такого теплого и нежного чувствами своих героев произведения, состоялась на сцене Teatro Regio di Torino 1 февраля 1896 года под управлением молодого < strong>Артуро Тосканини, и из первых спектаклей поразила зрителей своей искренней и трогательной историей трагической любви.
В 2019 году опера триумф . Главные роли в ближайшем спектакле исполнят: Лилия Гревцова (Мими), Дмитрий Иванченко (Рудольф), Игорь Евдокименко (Марсель) иТамара Калинкина(Мюзетта). Диригент — Николай Дядюра.
Сцена из спектакля «Снежная королева» Фото: Национальная опера Украины
6 февраля — балет-сказка «Снежная Королева» на музыку Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Эдварда Грига, Жюля Массне в постановкеАнико Рехвиашвили и Алексея Баклана.
В роли Снежной королевы выступит ведущая солистка Елизавета Гогидзе, роли Кая и Герды исполнят: Андрей Гавришков иАнастасия Гурская.
8 февраля — изысканный балет «Венский вальс» на музыку знаменитой династии композиторов Штраусов. Партию главного героя Франца исполнит премьер Ярослав Ткачук его невестуАннель — прима-балерина Татьяна Лезова. В роли балерины Карлы зрители увидят Юлию Москаленко, а ее поклонника Графа Кайзерлинга исполнит — Владимир Кутузов. Балетмейстер-постановщик—Анико Рехвиашвили, за дирижерским пультом Герман Макаренко.
9 февраля — непревзойденный Вердиевский шедевр — опера «Риголетто» по драме Виктора Гюго «Король играет». Этот спектакль стал лебединой песней выдающегося киевского режиссера Ирины Молостовой.
Образ горбуна и шута Риголетто создаст Александр Мельничук, его очаровательную дочь Джильду воплотит Ольга Фомичева, в партии развратного Герцога Матуанского— Дмитрий Кузьмин. Дирижер— Виктор Олейник.
Ксения Орлова
10 февраля— современный балет «Данте» — громкая премьера прошлого сезона, созданная к 700-летию со дня рождения выдающегося гения и автора «Божественной комедии» Данте Алигьери.
Автор либретто и б алетмейстер — постановщик Ярослав Иваненко. В спектакле звучит музыка Эцио Боссо, Антонина Дворжака, Рихарда Вагнера, Серафима Бит-Хариби.
В главных ролях зрители увидят ведущих солистов Никиту Сухору > иОльгу Голицу. Дирижер-Алексей Баклан.
Сцена с представления «Моцарт и Сальери». Фото: Национальная опера Украины
11 февраля— вечер одноактных спектаклей: камерная опера «Моцарт и Сальери»< /strong>Николая Римского Корсакова в исполнении Дмитрия Иванченко (Моцарт) и Тараса Штонди (Сальери) раскрывает вечную тематику гения и воровства, хотя исторической точки зрения тезис об отравлении Вольфганга Моцарта< /strong> его коллегой Антонио Сальери уже давно опровергнуто мировым сообществом.
Оба композитора совсем не враждовали и даже создали общую кантату, посвятив ее выдающиеся венской примадонне Нэнси Стораче, выздоровевшей после тяжелой болезни…
Также, зрителей ждет балет «Широко закрытые глаза» в постановке Виктора Ищука. Это третий показ спектакля, премьера которого состоялась 21 октября 2021 года на I Международном фестивале Ballet UA.
Исполнители: «Ноктюрн Си-бемоль минор (Op.9)»— Анастасия Шевченко, Ян Ваня; «Элегия» — Юлия Кулик, Виктор Ищук; «Гольдберг— вариации»— Александра Березкина, Екатерина Гидзиль, Диана Иванченко, Марина Ластовина, Диана Стеценко, Анастасия Текина.
12 февраля — ранняя опера выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди «Набукко», которая принесла молодому гению настоящую мировую славу, а знаменитый хор иудейских рабов «Va pensiero» в свое время настоящим символом объединения Италии.
С огромным успехом это представление выполняется в многих театрах мира, а в 2016 году спектакль триумфально вернулся к текущему реперату коллектива. /p>
Главные партии выполнят: Александр Мельничук (Набукко), Оксана Крамарева (Абигаиль) и Сергей Магера (Дзаккариа). За дирижерским пультом Николай Дядюра.
13 февраля, накануне Дня влюбленных — балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Эта постановка Анатолия Шекера в 1991 году решением ЮНЕСКО в юбилейный год композитора признана лучшей интерпретацией этого произведения и награждена медалью.
Исполнители: Владислав Ромащенко /strong> (Джульетта), Дмитрий Чеботарь (Тибальд), Марат Рагимов (Меркуцио) и другие. Дирижер Виктор Олейник.
Анжелина Швачка в роли Кармен. Фото: Национальная опера Украины
16 февраля — легендарный оперный шедевр «Кармен» Жоржа Бизе. Трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее любимого сержанта Хозе исполнят: Анжелина Швачка и Сергей Пащук. В роли Микаэлы — Татьяна Ганина, а в роли тореадора Эскамильо — Александр Мельничук. Диригентша-Алла Кульбаба.
Роль Кармен стала для исполнительницы главной роли знаковой, в свое время Анжелина покорила многие известные оперные сцены мира. Нынешнее представление уже 201 выход певицы своей любимой роли цыганки Кармен.
Ольга Голица иОн : Национальная опера Украины
18 февраля — жемчужина мировой балетной классики «Лебединое озеро» Петра Чайковского (Принц Зигфрид — Яня Ваня, Одетта-Одилия — Ольга Голица) в сценической редакции Валерия Ковтуна. По дирижерскому пульту приглашенный гость Сергей Голубничий (главный дирижер оперной студии НМАУ имени Чайковского).
20 февраля — В день памяти Небесной сотни на сцене театра по многолетней традиции прозвучит«Реквием» — последнее, незавершенное произведение Вольфганга Амадея Моцарта. Несмотря на то, что его перу фактически принадлежит только часть нотного текста, он является одним из его самых уважаемых и популярных произведений мировой классики. Моцарт умер во время написания части «Lacrimosa» в возрасте 35 лет…
Реквием завершили его ученики Йозеф Эйблер и Франц Ксавер Зюссмайер по просьбе вдовы композитора Констанцы Моцарт. p>
Солисты: Виктория Ченская(сопрано), Анжелина Швея (мецко-сопрано), Дмитрий Иванченко (тенор), Сергей Магера (бас). Диригент — главный хормейстер театра Богдан Плиш
22 февраля—второй показ обновленного балета «Вечера на хуторе возле Диканьки» Евгения Станковича.
Первый показ обновления с большим успехом состоялся 30 января 2022 года. Как отметили критики — это один из лучших балетов, в котором сочетаются глубокие знания фольклора и классического танца, колоритное представление богато народными обычаями и юмором.
Анна Муромцева (Оксана), Никита Сухоруков (Вакула), Елена Карандеева(Солоха), Ольга Голица (Царица), Яня Ваня (Князь Потемкин) и другие.
Прима— балерина Наталья Мацак в спектакле «Баядерка» Фото: Национальная опера Украины
24 февраля— шедевр классического балета «Баядерка» Людвига Минкуса. Именно этим произведением основал свою историю 2 октября 1926 года киевский балет. В главных ролях: прима-балерина Наталья Мацик (Никия) и Сергей Кривоконь(Солор), партию Гамзатти исполнит Анастасия Гурская. Дирижер—Сергей Голубничий.
27 февраля— непревзойденная комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» на либрето Чезаре Стербини по мотивам одноименной комедии Пьера Огюстена Карона де Бомарше. Последняя версия спектакля в современной интерпретации главного режиссера театра Анатолия Соловьяненко была создана коллективом театра в 2019 году.
В главных ролях зрители увидят: Игоря /strong> (Фигаро), Лилию Гревцову (Розину), Дмитрия Иванченко (Граф Альмавива) и молодого баса Владимира Тишкова (Дон Базилио).
Важно! В связи с эпидемиологической ситуацией в столице в репертуаре театра возможны изменения— подробная афиша ближайших мероприятий на сайте театра
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев» >