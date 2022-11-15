«От дискуссий к действиям». В Минюсте объяснили, что для Украины означает резолюция ООН по репарациям
Соответствующую резолюцию поддержали 94 из 193 членов ассамблеи, против проголосовали 14, воздержались 73.
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Событие: В Министерстве юстиции Украины заявляют, что последняя резолюция ООН по репарациям сможет запустить международный компенсационный механизм.
Детали и комментарии: «Страны, в которых находятся арестованные активы РФ, теперь имеют юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма. Украина предложит им заключить международный Договор о привлечении РФ к ответственности и возмещении нанесенный агрессией России ущерб», — написала на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.
На своем заседании Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций призвала привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права из-за вторжения в Украину, включая выплату репараций. Соответствующую резолюцию поддержали 94 из 193 членов ассамблеи, против проголосовавших 14, воздержались 73. Среди выступивших «против» государств, кроме уже привычных России, Беларуси, Эритреи, Сирии, Северной Кореи и Ирана, можно выделить Китай. Во многих предварительных голосованиях эта страна выбирала вариант «воздержаться». В перечне противников решения на этот раз оказалась и Эфиопия, регулярно импортирующая зерновые из украинских портов. Также не поддержали резолюцию Багамы, Куба, Мали, Никарагуа, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве. А вот показательны выражения приверженности резолюции Венгрией, власти которой неоднократно осуждали санкции против РФ, призывали к миру со страной-агрессором и транслировали другие пророссийские месседжи.
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В документе отмечается, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине и «должно включить и потери, вызванные такими действиями». В резолюции признается необходимость создания «международного механизма возмещения».
18 октября министр юстиции Денис Малюска анонсировал, что уже этой осенью Генассамблея ООН примет решение о создании международного механизма принудительной выплаты репараций РФ для Украины. В октябре в ЕС сообщили о заморозке российских активов общей стоимостью около 17 миллиардов евро (около 16,9 миллиарда долларов). Британское правительство 10 ноября заявило, что заморозило активы российских олигархов и других физических и юридических лиц на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (20,5 миллиардов долларов), находящихся под санкциями из-за полномасштабного вторжения России в Украину.