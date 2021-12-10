От барокко до джаза: музыкальный уикенд на ВДНХ
Музыкальный коллектив «Киев-Брасс». Фото: Национальный дом органной музыки
Последний месяц года щедро насыщен разнообразными интересными художественными проектами, проходящими на различных концертных площадках столицы.
В эти выходные поклонников музыки ждут новые программы по художественному проекту UNIVERSUM CLASSIC, начатый в начале декабря. В музыкальных вечерах примут участие известные киевские исполнители и музыкальные коллективы.
КОНЦЕРТ «ОТ ГЕНДЕЛЯ ДО Гудмана»
Афиша мероприятия. Фото: Stage ART
Музыкальный подарок от известного квинтета «Киев-Брасс»Национального дома органной и камерной музыки. Артисты составили программу, что придется к душе не только поклонникам классики. От барокко до джаза, от романтизма до блюза — эти прекрасные произведения восхищают и не отпускают до последней ноты. Музыканты обладают безупречным ощущением стиля произведений разных эпох и стран. Красивый теплый звук, блестящая техника, чистая интонация — именно такие черты присущи исполнительской манере квинтета. Исполнители: Музыкальный ансамбль «Киев-Брасс» Национального дома органной и камерной музыки Украины в составе: народного артиста Украины Андрея Илькива (труба), Михаила Головина (труба), Дмитрия Тарана ( валторная), Сергея Кашина (тромбон), Василия Будяковского (туба).
Концертная приложение:
Георг Фридрих Гендель — Концертная сюита ремажор на 6 частей
Вольфганг Амадей Моцарт — Романс и Рондо с концерта для валторны
Рафаэль Мендес — Романс и Фантастический танец
Астор Пьяццолла — Сюита « Мария из Буэнос-Айреса»
Леонард Бернстайн — Сюита «Вестсайдская история»
Майкл Камен — Квинтет
Уильям Хэнди — «Beale Street Blues»
Лютер Хендерсон — «Tuba Tiger Rag»
Джонн Леннон — Пол Маккартни — «Мишель»
Хуан Тизол — Дюк Эллингтон — «Караван»Бенни Гудмен — «Goodbye blues»
Когда: 11 декабря, 15:00
Где: UNIVERSUM HALL (проспект Академика Глушкова, 1, ВДНХ, павильон №6)
КОНЦЕРТ «DUO DI BASSO»
Афиша мероприятия.Фото: Stage Оригинальный художественный проект, где в музыкальном диалоге сойдутся виолончель и контрабас — струнные инструменты с глубокими и низкими тембрами, которые довольно редко звучат вместе.
Вниманию зрителей музыканты подготовили специальные аранжировки известных классических хитов и джазовых композиций в исполнении молодого поколения украинских виртуозов — лауреатов международных конкурсов Юрия Приреза (str. strong>Глеба Саська (виолончель)
В программу концерта вошли:
Джоаккино Россини — дуэт (первая часть)
Зденек Лукаш — Duo di Basso
Зденек Лукаш—Рондо
Эдгар Мейер— Дуэт
Геральд Генцмер—— 6 багателей
Когда: 12 декабря: 15.00
Где: UNIVERSUM HALL (проспект Академика Глушкова, 1, ВДНХ, павильон №6)< /strong>
Билеты можно приобрести на сайте концертного агентства
Напомним, что завтра ВДНХ начинается «Зимняя страна»
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»