От барокко до джаза: музыкальный уикенд на ВДНХ

magictr | 10.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

От барокко к джазу: музыкальный уикенд на ВДНХ

Музыкальный коллектив «Киев-Брасс». Фото: Национальный дом органной музыки

Последний месяц года щедро насыщен разнообразными интересными художественными проектами, проходящими на различных концертных площадках столицы.

В эти выходные поклонников музыки ждут новые программы по художественному проекту UNIVERSUM CLASSIC, начатый в начале декабря. В музыкальных вечерах примут участие известные киевские исполнители и музыкальные коллективы.

КОНЦЕРТ «ОТ ГЕНДЕЛЯ ДО Гудмана»

От барокко к джазу: музыкальный уикенд на& ВДНХ

Афиша мероприятия. Фото: Stage ART

Музыкальный подарок от известного квинтета «Киев-Брасс»Национального дома органной и камерной музыки. Артисты составили программу, что придется к душе не только поклонникам классики. От барокко до джаза, от романтизма до блюза — эти прекрасные произведения восхищают и не отпускают до последней ноты. Музыканты обладают безупречным ощущением стиля произведений разных эпох и стран. Красивый теплый звук, блестящая техника, чистая интонация — именно такие черты присущи исполнительской манере квинтета. Исполнители: Музыкальный ансамбль «Киев-Брасс» Национального дома органной и камерной музыки Украины в составе: народного артиста Украины Андрея Илькива (труба), Михаила Головина (труба), Дмитрия Тарана ( валторная), Сергея Кашина (тромбон), Василия Будяковского (туба).

Концертная приложение:

Георг Фридрих Гендель — Концертная сюита ремажор на 6 частей

Вольфганг Амадей Моцарт — Романс и Рондо с концерта для валторны

Рафаэль Мендес — Романс и Фантастический танец

Астор Пьяццолла — Сюита « Мария из Буэнос-Айреса»

Леонард Бернстайн — Сюита «Вестсайдская история»

Майкл Камен — Квинтет

Уильям Хэнди — «Beale Street Blues»

Лютер Хендерсон — «Tuba Tiger Rag»

Джонн Леннон — Пол Маккартни — «Мишель»

Хуан Тизол — Дюк Эллингтон — «Караван»Бенни Гудмен — «Goodbye blues»

Когда: 11 декабря, 15:00

Где: UNIVERSUM HALL (проспект Академика Глушкова, 1, ВДНХ, павильон №6)

КОНЦЕРТ «DUO DI BASSO»

От барокко к джазу: музыкальный уикенд на ВДНХ

Афиша мероприятия.Фото: Stage Оригинальный художественный проект, где в музыкальном диалоге сойдутся виолончель и контрабас — струнные инструменты с глубокими и низкими тембрами, которые довольно редко звучат вместе.

Вниманию зрителей музыканты подготовили специальные аранжировки известных классических хитов и джазовых композиций в исполнении молодого поколения украинских виртуозов — лауреатов международных конкурсов Юрия Приреза (str. strong>Глеба Саська (виолончель)

В программу концерта вошли:

Джоаккино Россини — дуэт (первая часть)

Зденек Лукаш — Duo di Basso

Зденек Лукаш—Рондо

Эдгар Мейер— Дуэт

Геральд Генцмер—— 6 багателей

Когда: 12 декабря: 15.00

Где: UNIVERSUM HALL (проспект Академика Глушкова, 1, ВДНХ, павильон №6)< /strong>

Билеты можно приобрести на сайте концертного агентства

Напомним, что завтра ВДНХ начинается «Зимняя страна»

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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