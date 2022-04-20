От «Академгородка» до «Лесной»: как завтра будет курсировать метро в Киеве
С 21 апреля можно будет доехать до станции метро «Лесная». Фото из открытых источников
С завтрашнего дня, 21 апреля, движение на «красной» линии метрополитена будет возобновлено до станции «Лесная».
В то же время пересадный узел «Хрещатик» — «Майдан Незалежности» еще будет закрыт. Поезда будут проезжать без остановки следующие станции: «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Кловская». Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник.
«На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут»,— рассказал он.
Итак, с 21 апреля, движение поездов будет осуществляться на:
- «Красной» линии от станции «Академгородок» до станции «Лесная»;
- «Синий» — от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;
- « Зеленой»— линии от станции «Сырец» до станции «Красный хутор».
Между тем киевляне предлагают переименовать станцию киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Героев Украины» , а также одноименную площадь над станцией с целью увековечения памяти новых украинских героев, жертвующих своей жизнью для освобождения нашего государства.
Инициативу жителей города поддержала депутат Киевсовета Олеся Пинзеник, которая направила официальное обращение мэру столицы Виталию Кличко .
Александр ГАЛУХ , «Вечерний Киев»