От «Академгородка» до «Лесной»: как завтра будет курсировать метро в Киеве

magictr | 21.04.2022 | Новости | Комментариев нет

От «Академгородка&raquo& Лесной»: как завтра будет курсировать метро в Киеве

С 21 апреля можно будет доехать до станции метро «Лесная». Фото из открытых источников

С завтрашнего дня, 21 апреля, движение на «красной» линии метрополитена будет возобновлено до станции «Лесная».

В то же время пересадный узел «Хрещатик» — «Майдан Незалежности» еще будет закрыт. Поезда будут проезжать без остановки следующие станции: «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Кловская». Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник.

«На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут»,— рассказал он.

Итак, с 21 апреля, движение поездов будет осуществляться на:

  • «Красной» линии от станции «Академгородок» до станции «Лесная»;
  • «Синий» — от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки»;
  • « Зеленой»— линии от станции «Сырец» до станции «Красный хутор».

Между тем киевляне предлагают переименовать станцию ​​киевского метрополитена «Площадь Льва Толстого» в «Площадь Героев Украины» , а также одноименную площадь над станцией с целью увековечения памяти новых украинских героев, жертвующих своей жизнью для освобождения нашего государства.

Инициативу жителей города поддержала депутат Киевсовета Олеся Пинзеник, которая направила официальное обращение мэру столицы Виталию Кличко .

Александр ГАЛУХ , «Вечерний Киев»

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