От 200 до 20 000 гривен: в Киеве заработали елочные рынки
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Елочные базары будут работать до 31 декабря. Фото: Даша Гришина
«Вечерка» посетила открытие елочного базара, расположенного на территории Владимирского рынка, и поинтересовалась относительно ассортимента и цен.
Утром на Владимирском рынке вряд изыскались зеленые красавицы. Продавцы живо расставляют все деревья по местам и уже ожидают первых покупателей.
С сегодняшнего дня и до 31 декабря здесь и еще 186 локациях официально стартовала продажа праздничных деревьев. Все точки легальны и утверждены мэрией. Все остальные локации будут считаться несанкционированными и будут расцениваться как стихийная торговля, за которую предусмотрены штрафы.
Торговцы на рынке уверяют, что у них есть все необходимые документы для продажи.
«На верхушках импортных деревьев висит чип, подтверждающий то, что елки выращены легально и специально под продажу», — объясняет один из продавцов.
Елки в этом году, как и в прошлом, привезли из Португалии и Дании. Все они как с обложки: пышные и густые. Но цена за такую красоту соответствующая — от 2 до 20 тысяч гривен. На стоимость в первую очередь влияют размеры дерева.
Дело — елка за 20 тысяч гривен. Слева — 4500 гривен. Фото: Даша Гришина
Елка за 6000 гривен. Фото: Даша Гришина. 200 к 20 000 гривен: в Киеве заработали елочные рынки» /> Разные елки от 2000 гривен до 4000 гривен. Фото: Даша Гришина
Елки будут продавать до 31 декабря. Фото: Даша Гришина
Несмотря на довольно высокий ценник, торговцы говорят, что киевляне охотно покупают такие деревья и украшают ими, например, холлы элитных гостиниц, частных детсадов. Покупают такие и для себя — если кошелек, конечно, позволяет.
Здесь можно также приобрести елки в горшке. Господин Олег выращивает в отрах голубую елку «Глаука» в Донецкой области специально для продажи. Таким образом мужчина поощряет и других бережно относиться к новогодней красотке.
«После гуляния, их можно высадить где угодно и гордиться, что не был равнодушен к природе», — говорит Олег.
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Голубая елка «Глаука». Фото: Виктория Бабич-Вепрева
В этом году продавец привез 40 голубых «Глаук». Отметим, что на его деревьях чипов нет. Дело в том, что если хвойные красавицы выращены в частном секторе и имеют специальную лицензию на легальную продажу, то чипы необязательны.
Киевляне довольно охотно покупают елки в горшке и комментируют, что после праздников планируют высадить деревья в детских садах, собственном дворе, деревне у родителей или посреди леса.
Цены на такие деревья также зависят до 3 тысяч гривен. Средняя стоимость на елку 1,5 м-2 м стартует от 1000 гривен. плетут венчики. Такой товар пользуется огромным спросом.
Цены на елки стартуют от 200 гривен до 400 гривен. А на венчики — от 100 гривен.
Маленькие деревца стоят 200 гривен, а средние — 400 гривен. Фото: Даша Гришина. 200 к 20 000 гривен: в Киеве заработали елочные рынки» />
Хвойные веточки голубой елки стоят 100 гривен. Фото: Даша Гришина
Также торговцы привезли высокие, но негустые сосны. Их можно купить за 2000 гривен. Все елочные базары будут работать в столице до 31 декабря. А 18 декабря киевлян приглашают вместе зажечь главную елку страны. В этом году тематика праздничной локации посвящена Рождественской чуде, когда родился Иисус Христос.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»