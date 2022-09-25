Освобожденная из российского плена медикиня Марьяна Мамонова, защищавшая Мариуполь, родила дочь
Что известно о состоянии мамы и ребенка?
Событие: Медикиня Марьяна Мамонова, которую 21 сентября освободили из российского плена, родила в Луцке девочку. Об этом в комментарии информационному агентству Волынские Новости сообщила генеральный директор КП «Волынское областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства» Ирина Горавская.
Детали и комментарии: Девочка родилась ночью 25 сентября с весом 3255 грамм и ростом 56 сантиметров. Мама с ребенком находятся в удовлетворительном состоянии. Напомним, украинская медикиня, военнослужащая, капитан Медицинской службы Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны Марьяна Мамонова из Ровенщины находилась в плену с 4 апреля. В руки кафиров она попала, когда спасала военных и гражданских в окруженном Мариуполе.
Как пишет «Украинская правда. Жизнь», Марьяна избрала профессию медика по призванию. В Мариуполь девушку отправили служить еще до полномасштабной войны. Там она познакомилась со своим будущим мужем Василием. Ему, по словам родных, удалось выехать из Мариуполя во Львов. Когда началось наступление россиян на город, медикиня с собратьями и местными жителями находилась на территории Мариупольского завода Ильича. На связь с родными выходила редко. Говорила, что жива, и что у них заканчиваются медикаменты, оружие и еда. Еще до плена Марьяна в одной из переписок сообщила родным, что беременна.
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Семья узнала о том, что Марьяна в плену, с российского видео, которое прислали знакомые. «Она находилась в Оленовке, ей дали разрешение на один телефонный звонок. Она сказала, что жива, что ей улучшили условия кормления раз в день, дают витамины», — говорится в сообщении. рассказала сестра Оксана. Семья обращалась к Красному кресту, к вице-премьеру Ирине Верещук, на «горячую линию» для родственников пленных. «Красный крест только через 4 месяца нам подтвердил, что Марьяна в плену. Был случай, когда ее хотели обменять, уже в автобус посадили, но по неизвестным причинам высадили. На «горячей линии» нам говорили, что информация о Марьяне будет позже», — вспоминает сестра Оксана. К кампании за увольнение медики присоединилась и общественность: в ее поддержку проводили флешмобы и акции. Женщины публиковали на своих страницах ее и свои фото во время беременности, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.