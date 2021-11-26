Осторожно, ветер: киевлянам советуют не ходить под деревьями и биллбордами
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Фото из открытых источников
Пятница в столице будет ветреной. Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха в течение дня повысится, ожидается до +7 градусов. Осадки маловероятны, весь день будет облачная погода с прояснениями.
«Ветер предполагается сильным, убегайте подальше от старых ветвистых деревьев, билбордов, закрепляйте все, что легко падает и носится. И особенно внимательно выбирайте место парковки для вашего автомобиля, страховка не всегда все покрывает и не мгновенно», — предупреждает синоптикиня Наталья Диденко. В субботу-воскресенье будет тепло и ветрено.
«Пока нет противной гололедицы — побольше гуляйте, ходите на встречи деловые и душевные, можно даже в красивой скользящей обуви и даже на каблуке», — советует Натал.
В минувшие выходные после шквального ветра по городу обнаружили на балансовых территориях Киевзеленстроя более 120 поврежденных деревьев. Они были свергнуты, сломаны и с обломанными ветвями.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»