Остановку столичной электрички на Дарнице перенесли в удобное место

magictr | 09.05.2022 | Новости | Комментариев нет

Остановка столичной электрики Дарницы перенесли в удобное место

Поезд будет останавливаться на 7-м и 8-м путях вокзала. Фото: Укрзализныця

Теперь киевская кольцевая электричка будет иметь остановку на станции Дарница не в пригородном тупике, к которому идти пешком вдоль недостроя, а на 7-й и 8-й путях вокзала.

объяснили, почему перенесли место остановки.

Во-первых, это гораздо удобнее для пересадки с поездов дальнего сообщения, Интерсити и пригородных электропоездов.

Во-вторых, это значительно улучшит доступность городской электрички сбоку Алматинской для жителей Новой Дарницы и ДВРЗ.

В-третьих, это вокзал с обустроенным подземным переходом на случай воздушной тревоги.

Кроме того, утром и вечером столичная электричка будет курсировать чаще: изменения в графике.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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