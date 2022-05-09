Остановку столичной электрички на Дарнице перенесли в удобное место
09.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
Поезд будет останавливаться на 7-м и 8-м путях вокзала. Фото: Укрзализныця
Теперь киевская кольцевая электричка будет иметь остановку на станции Дарница не в пригородном тупике, к которому идти пешком вдоль недостроя, а на 7-й и 8-й путях вокзала.
объяснили, почему перенесли место остановки.
Во-первых, это гораздо удобнее для пересадки с поездов дальнего сообщения, Интерсити и пригородных электропоездов.
Во-вторых, это значительно улучшит доступность городской электрички сбоку Алматинской для жителей Новой Дарницы и ДВРЗ.
В-третьих, это вокзал с обустроенным подземным переходом на случай воздушной тревоги.
Кроме того, утром и вечером столичная электричка будет курсировать чаще: изменения в графике.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»