Основатели столицы под надежной защитой: легендарный монумент предохраняют от разрушения
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Памятник основателям является символом столицы. Фото предоставлено организаторами
Украинцы во время войны заботятся не только о собственной безопасности, но также думают о сохранении истории своей страны.
В столице продолжается защита важных достопримечательностей нашего города. На протяжении последних недель уже созданы защитные конструкции вокруг памятников: Святому Владимиру, княгини Ольге, Святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, Ярославу Мудрому, Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко, Данте Алигьери, Петру Алигьери, Петру Грушевскому.
Сейчас побеспокоиться также и о Памятник основателям Киева.
Монумент создан известным скульптором Василием Бородаем. Фото предоставлено организаторами
Памятный знак в честь основания украинской столицы, построенный в 1982 году на ознаменование 1500-летия города Киева. Памятник расположен на набережной Днепра в Наводническом парке, посередине между станцией метро «Днепр» и мостом Патона.
Скульптурная композиция выполнена из кованой меди в виде плоской лодки на котором установлены фигуры легендарных основателей Киева — братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбиди. Авторы — скульптор Василий Бородай, архитектор Николай Фещенко.
«Защита памятника Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбиде важна не только потому, что она несет память об истории основания города. Это визитка Киева, – говорит Олесь Довгий, народный депутат Украины, инициатор проекта. —Поэтому мы откликнулись на инициативу Александра Никоряка и объединили в рамках нашего Благотворительного Фонда „Можем Итого“ единомышленников и партнеров для решения проблемы».
По завершении монтажа конструкцию дополнит стенопись. Фото предоставлено организаторами
Вокруг Памятника в полную высоту была построена шестиметровая конструкция из металлических строительных лесов и деревянного бруса. Снаружи он укреплен специальными плитами, а по нижней части конструкции уложены мешки с песком. Автором архитектурного проекта защитного саркофага выступил Николай Вихарев — известный украинский архитектор, который во время войны разрабатывает конструктивные решения по защите памятников.
Планируется, что кроме защитной функции сооружение будет иметь и новую культурологическую ценность. Директор фонда «Можем вместе» Оксана Гуляева считает, что искусство и культура должны жить и во время войны и планирует создать из временного сооружения артобъект. На его стенах появится новая стенопись с патриотическим сюжетом от украинского художника Валерия Колора.
Напомним, что с первых дней войны Украина страдает от варварского разрушения оккупантами многих объектов культурного наследия. По данным ЮНЕСКО по меньшей мере 98 украинских культурных и религиозных сооружений были повреждены или уничтожены с начала вторжения России в Украину, среди них достопримечательности местного и национального значения.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»