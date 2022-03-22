Основатель «Киев Модерн-балета» отмечает юбилей
Главному балетмейстеру театра Совет Поклитару исполнилось 50 лет. Фото: Борис Корпусенко Главному балетмейстеру театра Совету Поклитару исполнилось 50 лет. Поэтому неудивительно, что он начал изучать классический танец в возрасте 4,5 лет. 1991 окончил Пермское государственное хореографическое училище.
В 1991—2001 гг. — работал артистом балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. В то же время учился в Белорусской Академии музыки на отделении хореографии. В сезоне 2000—2001 работал главным балетмейстером Молдавской национальной оперы. В 1999-2006 годах был свободным художником, успешно ставил балеты в разных театрах.
Совет Поклитару. Фото со страницы Раду Поклитару
В 2005 году меценат Владимир Филлипов предложил создать театр, тогда Совет Поклитару было 33 года. 18 июля 2006 года было зарегистрировано ООО «Театр „Киев Модерн-балет“» во главе с Советом Поклитара — авторский проект талантливого хореографа.
25 октября 2006 года на сцене Национального драматического театра им. Ивана Франко он представил премьеру балета в двух сериях «Кармен. TV». За этот спектакль театр получил две премии «Киевская пектораль» — в номинациях «Лучшее спектакль года» и «Лучшее пластическое решение спектакля».
В 2016 году Совет получил Национальную премию Украины им. Тараса Шевченко в области музыкального искусства за серию работ: балет-триптих «Перекресток» (2012), балеты «Лебединое озеро» (2013), «Женщины времиноре» и «Длинный рождественский обед» (20) В тот же год Совет Поклитару получил звание «Народный артист Молдовы», а к Дню независимости Украины 2017 года — звание Заслуженного деятеля искусств Украины.
С 2018 года Совет Поклитара — главный балетмейстер академического театра «Киев Модерн-балет». Фото из открытых источников
С 2018 года Совет Поклитара — главный балетмейстер коммунального учреждения «Театрально-зрелищное учреждение культуры «Академический театр «Киев Модерн-балет».
На сегодняшний день хореограф является автором более сорока одноактных и полнометражных спектаклей и танцевальных сцен в операх, поставленных на сценах разных театров.
Этот сложное для страны время записали обращение к россиянам и работникам российских театров.
Сегодня Совет Поклитару приветствуют его коллеги и поклонники. Трогательно его поздравила мама, Людмила Недремская-Поклитару, проживающая в Кишиневе. Она выложила детские фотографии Раду и написала ему поздравительное стихотворение, признавшись, что поэзия — ее хобби. Рада — ее младший сын, которого Людмила родила в 37 лет.
«Надеюсь, что Бог поможет и скоро закончится война, все люди на планете нашей
жить станут, как одна семья. Тебе, Радуцу, я хочу вернуться в дом скорее родной, и продолжать ставить балеты, и сохранить свой театр», — говорится в поэтическом поздравлении.
Совет Поклитару. Фото: Людмила Людмила Недремская-Поклитару
Совет Поклитару. Фото: Людмила Людмила Недремская-Поклитару
Совет Поклитару. Фото: Людмила Людмила Недремская-Поклитару
Совет Поклитару. Фото: Людмила Людмила Недремская-Поклитару
Совет Поклитару. Фото: Людмила Людмила Недремская-Поклитару
Совет Поклитару. Фото: Людмила Людмила Недремская-Поклитару
Совет Поклитару. Фото: Людмила Людмила Недремская-Поклитару
Совет Поклитару. Фото: Людмила Людмила Недремская-Поклитару
Осенью прошлого года «Вечерний Киев» встретился с Советом Поклитара, пообщавшись с ним о новом сезоне, истории и современности театра. А в октябре «Киев Модерн-балет» представил премьеру балета «Пиковая дама» на музыку Петра Чайковского в постановке Совета Поклитара.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»