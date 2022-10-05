Оружие для пришествия. США выделили Украине новый пакет военной помощи
Какое вооружение получат ВСУ?
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Фото с сообщения Юрия Мысягина в Telegram A A+ A++
Событие:США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 миллионов.
Детали и комментарии:Как сообщает сайт Пентагона, новый пакет помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны предусматривает: 4 ракетно-артиллерийские системы высокой мобильности (HIMARS) и соответствующие боеприпасы; 16 гаубиц 155-мм; 75000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 1000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM); 16 гаубиц 105-мм; 30000 минометных снарядов калибра 120 мм; 200 противоминных транспортных средств MaxxPro с защитой от засады; 200 000 патронов к стрелковому оружию; оборудование для установки помех; противопехотные боеприпасы Claymore.
В общей сложности с начала полномасштабной войны США выделили на безопасность Украины более $16,8 миллиарда, а с 2014 года — $19,6 миллиарда. Белый дом заверил, что продолжит работать со своими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить новые потребности ВСУ на поле боя. Напомним, вчера Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Американский президент заверил главу нашего государства, что США никогда не признают так называемую аннексию россией украинской территории. «Байден также подтвердил свою приверженность продолжению поддержки Украины, в том числе путем предоставления нового пакета помощи по безопасности на сумму 625 миллионов долларов», — говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.
читайте также: В гроб 26-летнего военного медика Тараса Харука положили любимую гитару. “Часть его сердца принадлежала медицине, а другая — музыке” Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал в Twitter новый пакет военной помощи от США. «Лучшая награда для ВСУ за успешное наступление — это радость уволенных украинцев. А новый пакет помощи в сфере безопасности в размере $625 млн поможет нам еще эффективнее освобождать нашу землю», — написал он. Резников поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, министра обороны США Ллойда Остина и весь американский народ.
Отреагировали на новую военную помощь Украине и в кремле. Посол россии в США Анатолий Антонов написал в Telegram, что «решение Вашингтона прислать Украине больше военной помощи представляет угрозу интересам Москвы и увеличивает риск военного столкновения между Россией и Западом».