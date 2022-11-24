Оружие для победы. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

magictr | 24.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Какое вооружение получат ВСУ?

Оружие для победы. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины >

Оружие для победы. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Событие: На фоне очередных российских обстрелов США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $400 млн.

Детали и комментарии: Как сообщили в Пентагоне, в него вошли: дополнительные ракеты для систем ПВО NASAMS; 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизорами для противодействия беспилотникам; дополнительные ракеты для HIMARS; 200 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 10000 минометных 120-мм снарядов; противорадиолокационные ракеты HARM; 150 бронемашин Humvee; свыше 100 легких тактических машин; более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию; свыше 200 генераторов; запчасти до 105-мм гаубиц и другой техники.

«Учитывая неустанные и жестокие ракетные и беспилотные атаки России на украинскую критически важную энергетическую инфраструктуру, дополнительный потенциал противовоздушной обороны остается безотлагательным приоритетом. Дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять этим нагальным». говорится в сообщении Минобороны США. Там заверили, что будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить новые потребности Украины в поле боя.

Это уже 26 пакет помощи Украине по собственным запасам США по программе президентских полномочий, начиная с августа 2021 года. С начала полномасштабного вторжения Белый дом выделил Украине безопасной помощи более чем на $19 миллиардов, с 2014 года – mdash; более $21,8 миллиарда.  

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Председатель Офиса президента Украины поблагодарил США за это решение. «Во время диалогов с нашими международными партнерами постоянно подчеркиваю, что лучшим ответом на террор врага является сила. Военная помощь для Украины – это именно та сила, которая позволит нам выиграть войну», — написал Андрей Ермак в Telegram.

Кстати, 22 ноября США объявили о выделении Украине $4,5 миллиарда грантовой помощи для поддержки госбюджета. Министр финансов Джанет Йеллен заверила, что эти средства начнут выплачиваться в ближайшие недели и помогут украинскому правительству «защититься от российского вторжения путем укрепления экономической стабильности». Также она заверила, что США будут продолжать использовать все остальные инструменты, включая санкции, чтобы ослабить военную машину Путина.

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