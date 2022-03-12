Орки увидели отвагу и непокорность украинцев, которые организованно дерутся за свою землю, — Виталий Кличко
Виталий Кличко
Мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам сегодня, 12 марта, и сообщил, что Киев готовится к обороне.
Столица, рядом с которой продолжаются бои, готовится встретить врага.
«Мы продолжаем укреплять блокпосты. Создавать резервы продуктов, лекарств и товаров первой необходимости», — отметил Виталий Кличко.
Также, уже третий день столица помогает Киевской области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня.
Город предоставляет пассажирский транспорт — автобусы. А киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале.
Тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют дальше поездами в Западную Украину. Также город продолжает обеспечивать работу критической инфраструктуры и жизнедеятельности столицы.
«Также, как глава Ассоциации городов Украины, хочу привлечь внимание международных организаций, ассоциаций мэров городов демократических стран к бандитским действиям российских оккупантов. Которые вчера похитили — взяли в плен — мэра Мелитополя Ивана Федорова. Оккупировав город, общину оставили без ее избранного руководителя! Чтобы парализовать жизнеобеспечение Мелитополя и таким образом деморализовать и покорить местных жителей. Это акт терроризма! Россия пытается уничтожить законно избранную власть в Украине, которая защищает интересы мирных жителей!»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Ведь сегодня мэры городов и городков обеспечивают их жизнедеятельность. Доставку гуманитарной помощи, эвакуацию населения оттуда, где враг стреляет, бомбит и убивает.
Несколько дней назад погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко, когда раздавал людям продукты и лекарства.
«Орки увидели отвагу и непокорность украинцев, которые организованно дерутся за свою землю. Поэтому теперь пытаются посеять хаос, взорвав вертикаль управления. Никакими методами вы не поставите народ Украины на колени! Украинцы не боятся и даже в оккупированных городах выходят безоружными на акции против оккупантов. Мы вас выгоним из каждого клочка нашей земли! Мы не сдадимся! , — отмечает мэр столицы. И с ним, безусловно, соглашаются киевляне.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»