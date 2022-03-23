Орки не дорвутся к сердцу Украины,— братья Кличко дали пресс-конференцию для иностранных СМИ
Владимир и Виталий Кличко. Фото: прессслужба мэра
Украина сегодня — форпост свободы и безопасности всей Европы и демократических ценностей.
Об этом братья Кличко — мэр Киева Виталий Кличко и бывший чемпион мира с бокса в супертяжелом весе Владимир Кличко заявили во время пресс-конференции для иностранных СМИ.
«Сегодня с Владимиром дали пресс-конференцию для иностранных СМИ. Общались с журналистами в символическом месте — на Владимирской горке, возле фонтана-памятника Архистратигу Михаилу — охраннику Киева, — сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале.
«Наш город мы будем оборонять к сердцу Украины! Потому что мы защищаем свою землю, свою историю и свое будущее. Украина сегодня — форпост свободы и безопасности всей Европы и демократических ценностей. Ведь именно украинцы сегодня проливают кровь, сдерживая нашествие российской армии, которая угрожает уже не только нашей стране. Мы выстоим! Слава Украине!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее Николай Жирнов, председатель Киевской городской военной администрации, показал, как укрепляют столицу.
Блокпосты расположены в каждом районе города, или на каждой улице. Военная администрация их укомплектует всем необходимым для отпора рашистским оккупантам.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»