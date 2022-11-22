Орбан надел шарф, на котором часть Украины изображена в составе Венгрии. В МИД отреагировали
Что известно о скандале?
Событие : Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на товарищеском футбольном матче между сборными Венгрии и Греции с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии» с частями соседних государств в ее составе, включая Румынию и Украину. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: На деталь шарфа, который носит Орбан, обратил внимание румынский депутат Европарламента Алин Митуца. «Бесответственное поведение Виктора Орбана, который сегодня показал себя в шарфе с картой Великой Венгрии. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, также мечтающий об изменениях границ. Это еще одно неприемлемое сообщение от премьер-министра Венгрии после того, в котором он недавно говорил о «чистой расе», напоминавшей нацистский период. Орбан должен ответить за такие действия, несовместимые со статусом члена семьи либеральных демократий», — написал Митуца в своем Facebook. Как сообщает издание Romania Journal, карта «Великой Венгрии» является символом венгерского ревизионизма, который чаще используют чиновники из Будапешта.
«Премьер-министр Венгрии — в шарфе с картой «Великой Венгрии». Как успокоительно для соседей Венгрии», — заметил немецкий депутат Европарламента Даниэль Фрейнд в Твиттере, пишет Укринформ.
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Отреагировали на скандальное видео и в украинском МИД. «Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана. Ожидаем официальные извинения венгерской стороны и опровержение посягательств Украины», — отметил на своей странице в Facebook спикер МИД Олег Николенко.
Известно, что Орбан уже не впервые использует карту «Великой Венгрии». Два года назад он пожелал успеха старшеклассникам в экзамене по истории, опубликовав изображение земного шара с политической картой мира 1862 года на переднем плане. На карте изображены земли, потерянные Королевством Венгрии согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года.