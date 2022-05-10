Определили 5 самых популярных маршрутов киевской кольцевой электрички
Самой загруженной оказалась станция Дарница. Из нее пассажиры направляются на правый берег.
Учитывая популярность станции Дарница, была перенесена остановка. Теперь она не в пригородном тупике, к которому идти пешком вдоль недостроя, а на 7-м и 8-м путях вокзала.
Итак, наиболее популярные маршруты выглядят так:
- Дарница — Северная платформа (Центральный вокзал);
- Дарница — Святошино;
- Дарница — Почайная;
- Дарница — Караваевы Дачи;
В общей сложности электричкой уже воспользовалось 366 тысяч киевлян и гостей столицы.
Поезда курсируют с 05:3 :30, расписание и билеты в чат-боте.
Напомним, городская электричка возобновила работу 21 марта за маршрутом Дарница — Святошино, а с 28 марта — киевским кольцом. Для многих жителей столицы она очень пригодилась в то время, когда поезда метро не курсировали между правым и левым берегом.
Пассажиры столичной электрички также могут путешествовать с велосипедами, электросамокатами, электроскутерами.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»