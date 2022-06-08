«Оппозиционный блок» запретили, имущество передадут государству
Судебное заседание по делу политсилы было открытым, но журналистов не пустили.
Событие:Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность «Оппозиционного блока». Имущество партии и всех ее ячеек передается государству, сообщает движение «Честно».
Детали и комментарии:Заседание суда формально было открытым, однако журналистов без объяснений в зал судебных заседаний не допустили. Не ответили в суде и на письменное ходатайство о проведении видеотрансляции заседания. Из-за закрытости судебного процесса причины запрета «Оппозиционного блока» станут известны только после публикации полного текста судебного решения. Впрочем, рядовые украинцы ознакомятся с ним вряд ли. смогут, поскольку в период военного состояния доступ к Единому государственному реестру судебных решений временно приостановлен.
«Судебный процесс должен быть открыт, особенно в таких резонансных и общественно важных делах, как запрет партий. Меня с журналистским удостоверением не пустили, держали на проходной, хотя я пришел за 20 минут до начала рассмотрения дела. А уже через полтора часа сообщили, что заседание закончилось. К счастью, удалось получить в суде копию решения», – говорит ведущий аналитик движения «Честно» по партийным финансам Игорь Фещенко.
Напомним, с 16 марта движение «Честно» ввело Реестр госZрадников. В нем уже 128 человек, в том числе 16 представителей «Оппозиционного блока». Это, в частности, экснардеп Евгений Балицкий, ставший фейковым губернатором оккупантов в Запорожье, и Галина Данильченко, самопровозглашенная и.о. городского головы Мелитополя, которая одной из первых стала на сторону врага.
читайте также: 104-сутки войны: украинская армия отразила вражеские атаки в направлении Светлодарская и Углегорской ТЭС «Запрет партий сам по себе не даст нам желаемого результата. знаем о том, что уже запрещали компартию, дальше у нас перестала работать Партия регионов, и многие перешли либо в Опоблок, либо в ОПЗЖ, либо в другие пророссийские партии.Мы этот вопрос исследовали. партии.Прокуратура расследует более 2 000 фактов госизмены и только 18% направлены в суд.Главная цель нашего реестра – помнить о каждом коллаборанте и предателе.Правоохранители должны привлекать их к ответственности.Тогда такие политики не смогут баллотироваться снова.Иначе нам снова придется бороться с ними и их новыми проектами», – отмечает лидер движения «Честно» Вита Думанская.
В настоящее время Минюст подал иски о запрете 12 политических партий после того, как их деятельность «приостановила» СНБО.