Оперативный штаб и запрет посещать лес: в столице минимизируют риск пожаров
Во время военного положения запрещено посещать леса. Фото из открытых источников
Для своевременного выявления, локализации и оперативной ликвидации очагов лесных пожаров также осуществят комплекс мероприятий для подготовки городских лесов к пожароопасному периоду 2022 года.
Согласно распоряжению Киевского городского головы № 169, в КО «Киевзеленстрой» создадут оперативный штаб по ликвидации пожаров. В городских лесопарковых хозяйствах приведут к полной технической готовности противопожарную технику (автомобили, тракторы, экскаваторы, плуги и т.п.), оборудование, наблюдательные башни с системой видеонаблюдения и средства связи.
Кроме этого, сформируют неприкосновенный запас смазочных материалов для заправки пожарных автомобилей, в частности, Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.
Специалистам поручено на территории коммунальных предприятий лесопарковых хозяйств выявить и ликвидировать последствия снеголомов и ветровалов, внелесосическую загроможденность и стихийные свалки. Вокруг пожароопасных участков леса восстановят и будут поддерживать в надлежащем состоянии сеть минерализованных полос. Отремонтируют и противопожарные водоемы, резервуары для забора воды и подъезды к ним.
Напомним, что на период действия военного состояния населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в транспортные средства и . В связи с этим закроют дороги и въезды в леса путем установки шлагбаумов и устройства надолбов. Для закрытия доступа и действенного контроля за заездом автотранспорта «Киевзеленстрой» будет взаимодействовать с Управлением патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции. В частности, будут продолжаться совместные рейды и привлечение нарушителей к ответственности согласно действующему законодательству Украины. Общая площадь земель городских лесов, подчиненных коммунальным предприятиям КО «Киевзеленстрой», составляет 31628га. Это территории Дарницкого и Святошинского лесопарковых хозяйств, ЛПГ «Конча-Заспа».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»