Операция при свете фонарика. Как ветеринар и детский хирург спасли жизнь пенсионера в экстренных условиях
Мужчина полтора месяца прожил с шаром и осколками в теле.
Фото Екатерины Лесун Сергей Лесун встретился с одним из своих спасителей — хирургом Александром Рыженко. A A+ A++
Когда 27 февраля орки зашли в село Рудка на Черниговщине, Сергей Лесун решил бороться с ними до последнего, даже не задумываясь, чем это может быть. его обернуться. Вместе с односельчанами он блокировал дорогу для вражеской техники. Рашисты начали стрелять в людей, бросать гранаты. Сергей получил пулевое ранение в левую лопатку и многочисленные осколочные ранения обеих голеней…
Из-за того, что населенный пункт больше месяца был в оккупации, раненый не мог поехать в больницу…
“Когда в Украине появились танки России, папа с товарищами решили их остановить и не пустить в наше деревня, — рассказывает дочь потерпевшего Екатерина Лесун. — Люди срубали деревья и блокировали движение рашистов. Мой отец бросал в их сторону зажигательные смеси.
Он прятался по обе стороны дороги и, чтобы его не видели, прикрылся листвой. Но враги его все равно заметили и начали стрелять разными видами оружия. Свидетели слышали автоматные очереди и гранатометы.
Один шар попал в плечевой отдел и застрял в лопатке пенсионера.
“Осколки от гранат попали в ноги, — продолжает Екатерина. — В последний момент отец сумел убежать… Домой пришел весь в крови. Мы сразу позвонили по телефону на 103, но в приезде скорой помощи нам отказали, врачи боялись попасть под обстрел. Сообщений с Черниговом не было, ведь рашисты заняли не только наше, но и соседние села. Поэтому первое время мы обрабатывали раны самостоятельно. Соседи снесли бинты, медикаменты, потому что наши медицинские запасы быстро закончились.
Мы надеялись, что все обойдется. Однако через несколько дней раны на ногах покраснели, сильно набухли, увеличились, из них выделялся гной…”
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В одном из телеграмм-каналов мы нашли контакты детского хирурга Александра Рыженко, согласившегося помочь дистанционно.
“А недалеко от нас живет ветеринар Николай Тарасенко — замечательный и отзывчивый человек. Он тоже пришел к нам и под руководством врача-хирурга (по телефону) стал выполнять операцию, — – рассказывает Екатерина. — Света не было, так что мы подсвечивали соседу фонариком. Он зашивал папины раны, используя инструменты из своей практики ветеринара.
“Шар застрял в левой лопатке, в м’каких тканях, и, к счастью, дальше, вглубь грудной клетки, не попала, — говорит врач-хирург Александр Рыженко. — А ранение голеней осложнилось инфекцией, так называемой газовой гангреной. Это очень плохое осложнение, часто заканчивающееся септическим состоянием, ампутацией, а иногда летальными случаями, если не лечить. В телефонном режиме я рассказывал местному ветеринару, как сделать хирургическую обработку ран на ногах, дренирование и санацию. Он добросовестно выполнил все задачи. Так что удалось спасти конечности раненого. На днях мы удалили шар из левой лопатки. Из какого именно оружия оно было выпущено — пока неизвестно. Она калибра 7,62, примерно 4 сантиметра в длину”.
По словам дочери, ныне Сергею Лесуну уже гораздо лучше. Он самостоятельно ходит и ждет огородных работ, которые можно будет начать сразу после разминирования здешних территорий.
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