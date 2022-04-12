Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано
Председатель штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук
Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано .
Об этом сообщил председатель штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук в эфире Национального телемарафона.
«Сегодня можно констатировать, что операция по обороне Киева продолжалась с 24 февраля до 2 апреля. Цель сделки достигнута. Противник был остановлен, ему нанесены значительные потери, дезорганизовано его управление системы материально-технического обеспечения, личный состав деморализован»,— отметил генерал-лейтенант.
По его словам, операцию можно считать завершенной. Но угроза для Киева не исчезла. Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Поэтому силы обороны должны быть готовы защищать столицу в дальнейшем.
«Важно провести глубокий анализ проведения данной операции, при чем на этапе как подготовки, так и ее проведения. Необходимо понять что нам удалось достичь, а чего не удалось, какие причины, что необходимо сделать, чтобы эти недостатки не допустить и в целом улучшить оборону столицы», — заверил Сергей Корнийчук.
Он подчеркнул, что защита столицы готовилась многоэшелонированной. Такой, которая могла бы выдержать как штурм большой группировки войск по разным направлениям, так и долговременное окружение.
«Имея значительное преимущество в силах и средствах, особенно в первые дни обороны Киева, противник не смог завладеть наступательной инициативой. Это произошло благодаря правильному построению обороны, эффективному использованию природных барьерных рубежей и безусловно героизмом наших защитников»,— заметил начальник штаба КМВА.
Генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто обеспечивает жизнедеятельность города, оборонителей Киева и приходили и помогали любой работой, которая была важной для военных.
В Минобороны считают, что возможность возобновления наступления российских войск на Киев будет зависеть от результата боев на востоке Украины.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»