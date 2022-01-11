Опера на Подоле третий раз подарила зрителям Рождественскую феерию
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Концерт в Киевской опере стал ярким музыкальным подарком киевлянам. Фото: Nadia Ischenko
На днях в Киевской опере с огромным успехом представили концертную программу «Новые мелодии Рождественской ночи».
Уникальный художественный проект, где объединились многовековые украинские и европейские традиции празднования Рождества всегда имеют среди зрителей успех.
Каждый год коллектив театра обновляет концертную программу, кроме знаменитых украинских рождественских кантов «Щедрик» и «Новая радость стала».
В концерте Фото: Nadia Ischenko
Прозвучали также малоизвестные и новые произведения, созданные для этого музыкального вечера. В частности две авторские колядки: одна на стихотворение Григория Сковороды «До Рождества», которую положил на музыку Тимур Полянский. Стихотворение ко второй колядке «Снегом стелется земля» написала Илона Эльтек, а музыку и аранжировку создал Евгений Петров. Концертная программа началась «Щедриком» современного украинского композитора Юрия Шевченко, созданного в свое время для спектакля театра «За пять лет до Рождества» в исполнении симфонического оркестра под мастерским руководством опытного украинского дирижера Василия Василенко. Магическую атмосферу Рождества гармонично дополняли также солистки балета театра, одетые в изысканные белоснежные наряды — «шопенки». nanbsppodoli-vtretye-podaruvala-gljadacham-rizdvjanu-feyeriju-dc1bd72.jpg» alt=»Опера на&Nbsp;Подоле в третий раз подарила зрителям Рождественскую феерию» />
Ежегодно концертная программа обновляется новыми. Фото: Nadia Ischenko
Традиционнуюукраинскую колядку «В городке Вифлееми» в аранжировке Татьяны Хорошун подарила молодая солистка театра, обладательница хрустального сопрано Юлия Засимова. А в прекрасном исполнении трио теноров: Юрия Годо, Никиты Олейника и Дмитрия Фощанки прозвучала песня «В глубокой долине».
Невероятно нежную и трогательную колыбельную «Иисус, маленький» в аранжировке Виталия Физера подарили солистка театра Дария Миколенко и артисты хора.
Поет Юля Засимова. Фото: Фото: Nadia Ischenko
Радувала зрителей своим пением в этом году специально приглашенная гостья— «Берегиня украинской народной песни», выдающаяся певица Нина Матвиенко, которая в сопровождении женского хора исполнила песню «Что за предиво» и«Ясная звезда». Следует отметить, что с возрастом голос певицы не потерял красоты и звучал ярко и насыщенно. -podaruvala-gljadacham-rizdvjanu-feyeriju-8543c95.jpg» alt=»Опера на Подоле в третий раз подарила зрителям Рождественскую феерию» />
Поет неповторимая Нина Матвиенко.Фото: Nadia Ischenko justify;»>Новыми музыкальными красками засияла традиционная украинская колядка «В воскресенье рано, к восходу солнца три царя идут» в аранжировке Яны Шлябанской. Голоса солистов театра теноров Дмитрия Фощанки и Никиты Олейника прекрасно звучали в дуэте. gljadacham-rizdvjanu-feyeriju-fe8b2fb.jpg» alt=»Опера на&Nbsp;Подоле в третий раз подарила зрителям Рождественскую феерию» />
Дуэт Тараса Штонди и Дарии Миколенко. Фото: Nadia Ischenko
Еще одним музыкальным подарком стало выступление известного баса Тараса Штонди, исполнившего лемковскую колядку «Родился Бог в санях» в аранжировке Юрия Мельника.
В дуэте с Дарией Миколенко прославленный артист исполнил знаменитую рождественскую песню французского композитора Адольфа Адана «О, ночь праздника» в аранжировке Артема Рощенко. Эта песня является настоящим символом европейского Рождества и уже почти два столетия исполняется с огромным успехом в многих концертных залах мира.
Михаил Витковский. Фото: Nadia Ischenko
Концертную программу продолжил не менее знаменитый рождественский хит — песня «Тихая ночь» Франца Ксавера Груберав исполнении симфонического оркестра и хора театра. Музыкальную композицию прекрасно дополняло соло на саксофоне в мастерском исполнении Михаила Витковского. на слова Илоны Эльтек. Музыкальная композиция прозвучала впервые и имела у зрителей незаурядный успех.
Юрий Годо исполнил современную песню «Колыбельная» Фото: Nadia Ischenko
Музыкальную программу продолжила «Колыбельная» в исполнении Юрия Годо, создана в соавторстве Лилии Кобильник и Павла Табакова на стихотворение Лидии Лазурко.
Прекрасный музыкальный номер создали молодая певица Анастасия Полищук, которая в сопровождении известного украинского джазового композитора Вячеслава Полянского исполнила произведение «В Вифлееме ныне новость».
Очаровывал своим прекрасным голосом Валентин Дитюк, исполнивший малоизвестное произведение братии Святогорской Лаврына слова Весы Угрин «В темную ночь». Также в исполнении талантливого тенора в дуэте с Дарией Миколенко прозвучала колядка «Щедрый вечер» в музыкальной аранжировке Тимура Полянского.
Музыкальный праздник традиционно завершал произведениями символами украинского Рождества «Новая радость стала» исполнении трио теноров с хором, а также незабываемый «Щедрик» Николая Леонтовича в исполнении симфонического оркестра театра.
« Не устаю благодарить всех причастных к созданию такого благородного, эстетического, художественно-ценностного духовного события — «Новых мелодий Рождественской ночи». Можно забыть все бессонные ночи перед проектом после того, как видишь светлые и наполненные теплом глаза артистов оркестра, хора, балета, солистов уже на самом событии»,— отметил в своем сообщении в социальной сетигенеральный директортеатр /strong> и автор идеи концерта Петр Качанов.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»