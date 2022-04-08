Опасность остается: Владимир Бондаренко призвал киевлян подождать с возвращением в столицу
Владимир Бондаренко. Фото: КГГА
В частности, опасность остается на дорогах Киевщины, где сейчас идет процесс разминирования объектов.
Столичная власть призывает киевлян, выехавших в другие города, подождать с возвращением в столицу. Поскольку существует необходимость подготовить город к мирной жизни.
Об этом сообщил заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире всеукраинского телемарафона «UAВместе».
В частности, в Киевской области продолжается процесс разминирования объектов, которые были заминированы в результате отступления российских войск, поэтому на дорогах может быть опасно.
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«Каждый из нас надеется, что Киев вскоре вернется в мирную жизнь. Отмечу, что за последние 10 дней в столице возобновили деятельность более 900 субъектов хозяйствования. В городе уже начали курсировать автобусы на 24 маршрутах общественного транспорта. Киевская подземка возобновила движение поездов через Южный мост»,— рассказал Владимир Бондаренко.
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета отметил, что с начала российского вторжения в Киеве было повреждено 358 объектов, из которых 183 — это многоквартирные жилые дома.