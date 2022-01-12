Опасен ли твой район: киевлян приглашают на обсуждение вопросов муниципальной безопасности
Обсуждение инициирует Муниципальный Страж Киева. Фото: Алексей Самсонов
Муниципальная Стража Киева инициирует серию открытых публичных обсуждений вопросов муниципальной безопасности в каждом районе столицы.
На собрании будут присутствовать руководство общественного формирования, представители районных администраций и управлений полиции.
< Также приглашаются представители общественных организаций, ОСМД, депутаты Киевсовета, представители СМИ, активисты. Мероприятия являются публичными и открытыми.
В частности, на обсуждение вынесут вопрос о:
- наиболее проблемные зоны района;
- самые распространенные случаи нарушений общественного порядка;
- возможны пути улучшения ситуации ситуации района.
Предварительные даты и места их проведения в районах столицы:
Шевченковский — 15.01.2022, 17:00-19:00 — Vcentri HUB (ул. Владимирская, 51Б);
Оболонский — 22.01.2022, 17:00-19:00 — Vcentri HUB (просп. Оболонский, 22А);
Святошинский— 29.01.2022, 17:00-19:00 — место проведения будет уведомлено отдельно; сообщено отдельно;
Днепровский — 12.02.2022, 17:00-19:00 — место проведения будет сообщено отдельно;
Деснянский — 19.02.2022, 17:00-19:00 — место проведения будет уведомлено отдельно; проведение будет сообщено отдельно;
Голосеевский— 5.03.2022, 17:00-19:00 — место проведения будет сообщено отдельно;
Солом Место проведения будет уведомлено отдельно; Подольский Подольский 19.03.2022, 17:00-19 :00 — место проведения будет уведомлено отдельно.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»