Опасен ли твой район: киевлян приглашают на обсуждение вопросов муниципальной безопасности

magictr | 12.01.2022 | Новости | 1 комментарий

Обсуждение инициирует Муниципальный Страж Киева. Фото: Алексей Самсонов

Муниципальная Стража Киева инициирует серию открытых публичных обсуждений вопросов муниципальной безопасности в каждом районе столицы.

На собрании будут присутствовать руководство общественного формирования, представители районных администраций и управлений полиции.

< Также приглашаются представители общественных организаций, ОСМД, депутаты Киевсовета, представители СМИ, активисты. Мероприятия являются публичными и открытыми.

В частности, на обсуждение вынесут вопрос о:

  • наиболее проблемные зоны района;
  • самые распространенные случаи нарушений общественного порядка;
  • возможны пути улучшения ситуации ситуации района.

Предварительные даты и места их проведения в районах столицы:

Шевченковский — 15.01.2022, 17:00-19:00 — Vcentri HUB (ул. Владимирская, 51Б);

Оболонский — 22.01.2022, 17:00-19:00 — Vcentri HUB (просп. Оболонский, 22А);

Святошинский— 29.01.2022, 17:00-19:00 — место проведения будет уведомлено отдельно; сообщено отдельно;

Днепровский — 12.02.2022, 17:00-19:00 — место проведения будет сообщено отдельно;

Деснянский — 19.02.2022, 17:00-19:00 — место проведения будет уведомлено отдельно; проведение будет сообщено отдельно;

Голосеевский— 5.03.2022, 17:00-19:00 — место проведения будет сообщено отдельно;

Солом Место проведения будет уведомлено отдельно; Подольский Подольский 19.03.2022, 17:00-19 :00 — место проведения будет уведомлено отдельно.

Читайте также, столичные муниципалы помогли медикам унять семерых «волхвов». Ведь некоторые люди так отмечали праздники, что не только попали в больницу, но и бросались на медиков.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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