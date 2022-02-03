Онкологи бесплатно осмотрят киевлян и гостей города
Киевлян проконсультируют клинические онкологи
В институте Шалимова можно бесплатно попасть на прием к онкологу сегодня и завтра.
4 февраля во всем мире отмечается Международный день борьбы с онкозаболеваниями. Онкология — одна из основных причин смертности в мире. В то же время на ранних стадиях эта болезнь лечится.
Чтобы помочь украинцам преодолеть рак в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова 3 и 4 февраля будут проводиться бесплатные консультации.
Консультация клинических онколога нужна, если:
- Вы хотите проконсультироваться по поводу выявленной опухоли;
- проконсультироваться по поводу поставленного ранее диагноза;
- желаете начать лечение и не знаете с чего начать.
Для консультации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и имеющуюся медицинскую документацию.
«Специалист будет принимать бесплатно. Просим прийти заранее, чтобы обратиться в регистратуру и получить амбулаторную карточку»,— будут отмечать в Институте. 4¦февраля с 10:00 до 14:40 по предварительной записи телефоном: +3 8093 700 56 04 и +3 8044 408 14 36.
О том, какую боль , ведь он может быть предвестником серьезного недуга и почему необходимое систематическое лечение ранее рассказала врач-невролог консультативной поликлиники Национального института хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова Татьяна Тромса.
Наталья МАРКИВ, «Вечер Киев»