Он гражданин одной из европейских стран. СБУ задержала блоггера кремлевского рупора «Russia Today»
Злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призвал страны ЕС ограничить помощь нашему государству.
Фото СБУ A A+ A++
Событие :Служба безопасности разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях. Среди задержанных — иностранный блоггер, работавший на запрещенный российский телеканал «Russia Today» и навязывавший кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза.
Детали и комментарии:Как уточняет пресс-служба СБУ, пропагандистом оказался гражданин одной из европейских стран, который готовил материалы для российского RT и использовал собственные YouTube- и Telegram-каналы, общая аудитория которых составляла более полумиллиона подписчиков. «В своих сообщениях и видеосюжетах он поддерживал вооруженную агрессию РФ и оправдывал военные преступления кафиров против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов», — говорится в сообщении.
Злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призвал страны ЕС ограничить помощь нашему государству. Затем он прибыл в Украину и поселился на Черниговщине. После начала полномасштабного вторжения начал выполнять «редакционные задачи» кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине. К преступной деятельности он привлек свою сожительницу, которая помогала ему «монтировать» фейковые новости для зарубежных интернет-пользователей. В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц) УК Украины.
Еще двое вражеских пропагандистов разоблачены на Днепропетровщине. Одна из них – mdash; жительница Покрова, другой пророссийский агитатор — житель Новомосковска. «Сейчас вражеская приспешница уведомлена о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), а ее «коллеге» по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины», — информирует ведомство.
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10 ноября СБУ также сообщила, что разоблачила руководителей оккупационной «мэрии» Херсонщины, которые раздавали паспорта РФ и внедряли российское образование. Указанные лица способствовали утверждению оккупационного режима. «В ходе следственно-оперативных действий задокументирована преступная деятельность еще пяти вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей, информирует СБУ. Среди них коллаборантка, которая вызвалась выполнять решения военного руководства РФ и заняла должность «председателя военно-гражданской администрации Скадовского территориального общества Скадовского района Херсонской области». Находясь на «должности», она принимала участие в организации местного псевдореферендума и способствовала принудительной выдаче украинским гражданам паспортов России. Установлено, что ранее она была чиновницей одного из горсоветов региона после начала полномасштабного вторжения поддержала кафиров и присоединилась к их рядам».
Также сотрудники СБУ идентифицировали главу так называемого «отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта» одной из оккупационных администраций вблизи Херсона. С начала учебного года коллаборантка активно «восстанавливала» работу учебных заведений в городе и формировала списки сторонников «русского мира», которые хотели бы работать под ее «руководством». Также она склоняла педагогов к сотрудничеству с «новой властью», предлагая им взятки.
По данным следствия, злоумышленницей оказалась бывшая руководительница отдела образования Голопристанского района, которая после захвата общины добровольно присоединилась к оккупационным органам. Кроме того, Служба безопасности задокументировала в Луганской области преступную деятельность двух руководителей «военкоматов ЛНР». Приспешники агрессора организуют принудительную «могилизацию» местных жителей в ряды захватчиков, в том числе в так называемую «народную милицию». Для этого людей похищают и незаконно лишают их свободы, а в случае отказа. угрожают убийством. Также разоблачен бывший чиновник одного из химзаводов области, который согласился на предложение кафиров стать «мэром» Рубежного. Там он организовал материально-техническое обеспечение группировок с РФ на восточном направлении.