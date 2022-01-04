Ольга Полякова и Дидзьо поменялись телами в кино
150
Конкуренты по популярности и признанию неожиданно меняются телами. Фото: кадр из фильма
К праздникам в кинотеатрах вышла украинская новогодняя семейная комедия «Звезды по обмену». Ее главные герои — звезды шоу-бизнеса, которых играют Ольга Полякова и Михаил Хома. Конкуренты по популярности и признанию, они неожиданно меняются телами — и, как оказывается, лучше.
Лента «Звезды по обмену» должна была выйти на экраны еще в прошлом году, из-за карантинных ограничений премьеру отложили. Бюджет картины составил 15 млн грн, половину из которых выделило Госкино. -unbspkino-e9a2040.jpg» alt=»Ольга Полякова и Дзидзьо поменялись телами в кино» />
По сюжету, Поля Малякова (Ольга Полякова) — поп-дива, у которой есть муж, двое детей, но все время тратит на работу, пытаясь быть звездой номер один. Ее соперник на сцене — рокер Хома Михайловский (Михаил Хома), одиночка, имеющая печальное прошлое. В канун Нового года статуэтку «Лучший артист года». вручают не Малышовой, а Михайловскому, из-за чего в Поле и возникает желание поменяться с конкурентом. Так и случилось — но не местами, а телами. Чтобы вернуться назад, им придется решить личные проблемы владельца нового тела. Обоим приходит понимание, что самое важное в их жизни — не карьера, а собственная семья. -tanbspdzidzo-pominjalisja-tilami-unbspkino-c96d19e.jpg» alt=»Ольга Полякова и Дзидзьо поменялись телами в кино» />
Фильмов об обмене телами мужчины и женщины в мире снято уже много («Подмена» с Эллен Баркин и Джимми Смитсом, «Любовь-вздох» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко), но фишка этого — в обме».
«В фильме объединились три составляющие: новогодняя история, семейная комедия и звезды шоубизнеса. Это история не об обмене телами, а о семейных ценностях, о любви, о каких-то важных вещах, так или иначе имеющихся в нашей жизни. Обмен телами только помогает раскрыть все эти темы. Потому что люди смотрят друг на друга со стороны, они видят сами себя со стороны»,— отметил сценарист картины Сергей Касторных.
Комедийная «фишка» заключается еще в том, что герои, даже поменявшись телами, копируют свою походку, манеры и меняют стиль. Поля Малякова становится грубоватой, с мужской походкой, а Фома Михайловский — истериком. В фильме можно увидеть Юрия Горбунова, Наталью Сумскую, Дядю Жору, Jerry Heil, Романа Халаимова.
Специально к картине Дзидзьо и Оля Полякова записали саундтрек «Счастливые люди».
Также к новогодне-рождественским праздникам в кинотеатрах вышли следующие ленты:
Анимационный фильм«Пой 2»
Это продолжение одноименного мультфильма, вышедшего на экраны в 2016 году. Проект стал первым в мире анимационным мюзиклом. Герои перепели около 30 известных хитов. Эти песни в исполнении животных, то есть актеров, которые их озвучивали, долгое время держались в разных хит-парадах мира.
Дикобразиха Эш, Горилла Джонни, Свинья Розита и многие другие участники певческого конкурса хорошо помнят насколько сильно пение изменило их жизнь. Поэтому коала Бастер Мун, наверное, должен организовать что-нибудь новенькое. Не пропадать же таланту! =»Ольга Полякова и Дзидзьо поменялись телами в кино» />
Приключенческий комедийный фильм «Большой красный пес Клиффорд»
< >Созданный на основе серии детских книг американского писателя Нормана Бридвелла. Серия насчитывает 80 историй, первая из которых была издана в 1963 году, а последняя в 2015-м. Персонаж книги вдохновил на создание цикла видеоигр, также существует немало видео и мультисериалов. Начиная с 2012 года велись разговоры о возможной экранизации истории. В конце концов, под руководством режиссера Уолта Беккера начали снимать фильм, где наряду с живой актерской игрой присутствует главный персонаж, созданный с помощью компьютерных технологий.
Ученица средней школы по имени Эмили (Дарби Кемп) временно живет со своим безответственным дядей Кейси (Джек Уайтхолл), пока ее мама в долгосрочной командировке. Однажды девочка встретила очаровательного спасителя животных мистера Бридвелла (Джон Клиз). Он предложил ей опекать красную собачку, которая вырастет столь крупной, насколько сильно ее любят. Щенок назвали Клиффорд, он вырос небывалых размеров. Новость о собачке быстро распространилась и им заинтересовались злые люди. Их планы необходимо разрушить и займется этим Клиффорд.
Романтическая мелодрама «Реальная любовь»
Вышла на экраны в 2003 году, снятая совместно усилиями кинематографистов из Великобритании , Франции и США. Режиссером и автором сценария стал Ричард Кертис («Четыре свадьбы и похороны», «Дневник Бриджит Джонс», «Мистер Бин»). Фильм состоит из отдельных девяти новелл, герои которых связаны между собой.
Когда до Рождества остаются считанные недели, город охватывает атмосферу уюта и счастья, хорошо знакомую влюбленным парам. Этому чувству подвластны абсолютно все — молодожены, недавно расставшиеся подростки и вдовцы. Чем меньше дней остается до праздника, тем острее каждый герой чувствует потребность быть ближе к тому, кого любит. , «Вечерний Киев»