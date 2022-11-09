оккупанты заявили о смерти предателя Стремоусова. Что известно?
Он якобы погиб в ДТП.
Событие: Российские пропагандисты в среду, 9 ноября, сообщили о гибели заместителя гауляйтера Херсонской области Кирилла&Стромусова.
Детали и комментарии: Они утверждают, что так называемый «замглавы Херсонской области» погиб в ДТП возле Геническа. Глава оккупационных властей Херсона Владимир Сальдо записал видеообращение с соболезнованиями. «Мне очень тяжело говорить, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле», — заявил Сальдо, пообещав «позаботиться обо всех его пятерых детях и о том вот-вот родившемся малыше».
Источники «Украинской правды» в правоохранительных органах подтвердили смерть Кирилла Стремоусова. «Гауляйтер Херсона Стремоусов «уехал» на концерт Кобзона», — сообщил источник издания.
В российских телеграмм-каналах появилась информация, что к моменту ДТП со Стремоусовым был пропагандист Александр Коц, но он выжил. В то же время сам военныйкор заявил, что он не был ни в одной машине и не знает, где разбился Стремоусов. Также у него нет информации о том, правда ли, что погиб Стремоусов. «С удивлением узнал, что в момент ДТП находился в машине со Стремоусовым и выжил. Я не был с ним в одном авто, и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад», — сказал он. написал Коц в Telegram.
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Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что за смертью Стремоусова стоит фсб, поскольку коллаборант выступал против сдачи Херсона и отступления войск России. «Поскольку он был раскручен медиаперсоной и недалеким имб*цилом, у которого не закрывался рот, его решили ликвидировать», — подчеркнул Геращенко в Telegram. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко также подозревает, что ДТП, о котором говорят российские медиа, было устроено спецслужбами России. «Стремоусов, человек с явными признаками психической болезни, нужен был Кремлю во время захвата Херсонской области. И стал мешать россиянам, когда начал нести бред во время реальной угрозы потери контроля над правым берегом Херсонщины», — заметил он.
Руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский написал в Facebook, что пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти предателя Стремоусова. «Это может соответствовать действительности, а может быть инсценировкой», — подчеркнул он.